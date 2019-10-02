五大旦角流派齊聚2019中國戲曲文化周

中評社北京10月2日電／由文化和旅遊部、北京市人民政府主辦的2019中國戲曲文化周2日在北京園博園開幕。來自全國65家院團、社團的23個劇種將在22個空間舉行370餘場演出，其中“梅尚程荀張”京劇五大旦角流派齊聚是一大亮點。



據主辦方介紹，戲曲文化周包括京劇、昆曲、評劇、河北梆子、黃梅戲、北京曲劇、紹劇、孝義皮腔、耍孩兒（咳咳腔）、宛梆、平講戲、新昌調腔、粵劇、儺戲、滇劇、川劇、華陰老腔、秦腔、莆仙戲、高甲戲、越劇、豫劇、河南曲劇23個劇種，以及曲藝、音樂、舞蹈等藝術形式。



本屆戲曲文化周中，北京京劇院和國家京劇院將同台輪番上演五大旦角流代表劇目：程派《鎖麟囊》、梅派《鳳還巢》、尚派《漢明妃》、荀派《紅娘》、張派《望江亭》；同時河北梆子《美狄亞》、京劇《白蛇傳》、紹劇《三打白骨精》、河南宛梆《打金枝》、山西耍孩兒（咳咳腔）《喜榮歸》、福建平講戲《馬匹蔔駁妻》、浙江新昌調腔《餞別》、北京曲劇《茶館》等，將使整個園博園三分之一的地方都有戲劇演出。



此外，本屆戲曲文化周期間，還將舉辦學術研討會、戲曲講座、戲曲影像放映、京劇票友大賽、民間社團展演、巡游表演、園博音樂會、“梨園之鄉”展覽等相關活動。



（來源：新華社）