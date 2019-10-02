國慶“打卡”美術館　感受美麗“中國紅”

中評社北京10月2日電／“媽媽，你看，那是長江……”家住湖南長沙的7歲女孩小瑤一只手拿著五星紅旗，一只手指向國畫作品《紅岩頌》。畫作上方，山巒起伏、淺紅幾抹，正是她想象中的壯美河山。



10月1日下午，小瑤的媽媽周女士帶著她，驅車40多分鐘，趕到湖南美術館。“今天就是想陪孩子過一個有意義的節日。”周女士對記者說。



國慶小長假第一天，到湖南美術館參觀的觀眾絡繹不絕。靜心欣賞，和藝術零距離接觸；掏出手機，和畫作來張合影——“打卡”美術館，成了很多長沙市民的過節選擇。



位於湘江西岸、岳麓山下的湖南美術館，2012年立項建設，歷時7年於國慶前夕的9月28日正式開館，是目前湖南省規模最大、功能最全的專業公共美術館。它是一座“紅館”，赭紅色外立面的橫向肌理粗獷有力，和廣場上飄揚的紅旗交相輝映。



湖南美術館首展是第六屆全國畫院美術作品展，由中國國家畫院和湖南省文學藝術界聯合會主辦。這一展覽以“美麗中國”為主題，共展出中國畫、油畫、版畫、雕塑等美術作品587件，將持續到10月18日。



記者在湖南美術館看到，作品大多富有鮮明的時代特征，特別展現了新中國成立70周年以來取得的偉大成就。有反映大國工程的《大橋建設者》，反映精准扶貧的《十八洞的早晨》，反映“一帶一路”倡議的《絲路華章》等。



初三學生博韋，在油畫作品《紅土地上的收獲》前看了許久。艶麗、大膽的配色，誇張、有力的筆觸，給這個少年以強烈的視覺衝擊。在博韋的眼裡，這幅畫的大紅色顔料像是塗抹的厚厚奶油，一看就讓人感受到豐收的喜悅。

