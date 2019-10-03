中評現場：老兵的敬禮令人感動淚目

白髮蒼蒼的老戰士致敬（中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（記者 林艷）70周年國慶大典已落幕，但那些感人的瞬間依然歷歷在目。10月1日上午，載著老一輩建設者和革命工作老戰士的禮賓車徐徐駛向長安街，經過天安門城樓時，車上滿頭白髮的老人們紛紛舉起手行莊嚴的軍禮和注目禮，這一幕感動了現場無數的嘉賓和媒體記者。



隨著五星紅旗、國慶年號和國徽方陣走過天安門廣場，拉開群眾遊行的序幕。在300餘名青年執旗手組成的旗陣護衛下，21輛莊重而美觀的禮賓車呈“品”字型梯隊徐徐駛入天安門核心區。他們是當天群眾遊行中非常特別的一個方陣，第一輛禮賓車上坐著六位新中國締造者的親屬代表、三位老科學家的親屬代表和九位老紅軍、老八路軍、老解放軍。緊隨而來的20輛禮賓車上也坐著老一輩黨和國家、軍隊領導人親屬代表；老一輩建設者和親屬代表；新中國成立前參加革命工作的老戰士、老一輩軍隊退役英模、民兵英模和支前模範代表。



近400位的禮賓人員中，老一輩軍隊英模百餘人，均為健在的老同志本人。其中，最長者已經101歲，最小的73歲，平均年齡88.3歲。此外，老一輩建設者近60人，有十餘位是本人出席參加。一部民族史，一部奮鬥史，一部英雄史，英雄胸前的胸章獎章凝結著人民的敬意，後代手中的如意牌和紀念物凝聚著國家的敬意。



一個有希望的民族不能沒有英雄，一個有前途的國家不能沒有先鋒。他們是國家和軍隊的功臣，為我們的國家做出了巨大的貢獻，他們的臉上和深情也寫滿了與這個國家患難與共的故事。他們中有很多人是參與過抗日戰爭和抗美援朝的老戰士。據報道，96歲的傅英曾在1942年5月，參加了日軍華北方面軍對我冀中發動“五一大掃蕩”，在與敵人作戰中，子彈穿過其離心臟只有幾厘米的後背而身負重傷，最後被百姓營救。



在《紅旗頌》的樂曲聲中，前輩們乘坐著禮賓車看到這盛世景象，心情都非常激動。有的老同志隨著樂曲的節奏揮舞著雙手，雖然車上有一些頭髮發白的前輩行動已經不便，但他們在車隊駛向天安門方向時，依然堅持緩慢地抬起他們的手行軍禮，他們的眼神里更是流露出了千言萬語。在那一刻，現場的觀眾沒有不為之感動的。

