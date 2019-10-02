美前警槍殺鄰居定罪　白警對黑人暴力議題再起

中評社香港10月2日電／美國德州前女警蓋格誤闖鄰居家射殺鄰居，今天被判謀殺罪成立。她的律師表示，這是個“不幸的錯誤”。



此案之所以受到矚目，是因為蓋格是白人，而她射殺的鄰居是黑人。



先前在德州達拉斯任職的蓋格宣稱，2018年9月6日事發當日，她以為回到了自家公寓，才會以為26歲的季恩侵入住宅。 事實上，31歲的蓋格當時多走了一層樓，進入位於自家樓上、季恩沒上鎖的公寓。



中央社報道，陪審團主席宣布：“陪審團一致認為被告蓋格謀殺罪名成立，一如起訴書所指控。”



庭上宣讀判決後，季恩的母親愛莉森站著朝天仰望，像在慶祝判決般，高舉張開的雙臂。 她後來告訴陪審團：“我睡不著，吃不下，這段時間是我最難熬的時刻。” “我試著讓自己很忙，試著不去想這件事，但真的很難。”



陪審團審議5小時後做出有罪判決，之後他們將決定蓋格的刑期。



蓋格的律師表示：“她知道自己犯下了不幸的錯誤，但她沒有惡意。”



在一個白人警察槍殺有色人種常得以脫罪的國家，蓋格的案件和後續發展引發示威與呼籲正義行動，達拉斯警局與市議會外都有人聚集抗議。



陪審員原本可選擇以較輕的殺人罪判定蓋格有罪，但看到抗議活動後，大陪審團改以較重的謀殺罪判定她罪名成立。