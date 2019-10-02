美中關係全國委員會主席：我見證了中國奇跡

中評社北京10月2日電／“盡情地慶祝你們偉大的成就吧，中國人民！”美中關係全國委員會主席歐倫斯日前在接受新華社記者專訪時用流利中文向中國和中國人民表達祝福。在他看來，新中國成立後，特別是改革開放以來，中國的發展成就就是一幕“人間奇跡”。



“如果要我把第一次看到的中國與今天的中國作一個對比的話，我一定會用天翻地覆來表達我的感受，”歐倫斯說，“我親眼見證了在中國上演的這場人間奇跡！”



上世紀70年代末，中國向世界敞開大門，歐倫斯成為第一批進入中國的美國人。那時的中國給歐倫斯留下的最初印象是，“國家貧窮、教育落後、缺乏電力供應，許多家庭甚至沒有自來水”。



那些年，歐倫斯每次訪問中國時都會宴請一些中國朋友。“一些朋友認為那些年他們吃的最好的午餐或晚餐都是來自我的宴請。如今情況完全不一樣了，許多朋友開著豪華車，帶我吃遍數不盡的美味佳肴。”



歐倫斯經常往返於中美兩國之間，中國基礎設施的巨大變化給他留下極為深刻的印象。“剛來中國那些年，去有些地方訪問需要耗時15個小時，如今只需要兩個小時。”“中國的機場氣勢宏偉，公路四通八達，地鐵密布整座城市。”



在向西方人講述中國故事的時候，歐倫斯常常談到深圳特區的成長奇跡。當年，一批深圳的開拓者在向歐倫斯展示深圳發展藍圖時，歐倫斯對由漁村發展成為現代大都市這兩者之間根本無法產生聯想，直呼不可能。如今，“比當年藍圖還雄偉的”深圳常常成為歐倫斯向西方人講述中國成功故事的經典案例。



與當年難以相像深圳奇跡一樣，歐倫斯說，如果當時有人說中國將來會成為世界經濟引擎，他一定會“一笑了之”，“如今，這個人間奇跡已經發生並且還在延續”。



究竟是什麼原因推動了中國經濟持續幾十年快速發展？歐倫斯反覆用中文說出他的答案：改革開放！改革開放！“是改革開放釋放了人民追求美好生活的巨大動能！”

