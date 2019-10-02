卓榮泰：民進黨執政3年多財經表現有目共睹

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月2日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人薛呈懿中常會後轉述黨主席卓榮泰聽取報告後表示，3年多以來台灣經濟趨於穩健，這是全民共同努力的成果，行政團隊致力推動經濟轉型，我們也要給予高度的肯定。主要的指標都呈現明顯的進步，例如失業率創下18年來的新低、蔡英文任內基本工資的調幅超過前政府8年、社會新鮮人的起薪以及勞工的實質薪資所得都在逐年持續攀升。



民進黨下午中常會邀請中信金融管理學院教授陳錦稷、淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳，以“三年財經政績亮點及未來四年的挑戰”為題進行專案報告，



卓榮泰說，台灣這3年多的總體財經表現，大家有目共睹，未來4年仍要面臨國內外許多的新情勢與挑戰。改革不能倒退，進入選戰最後這決戰100天，請民進黨同志全面擴大宣傳，讓更多的民眾瞭解民進黨執政團隊拚經濟的成果，以達成“總統”連任、“國會”過半”的目標。



卓榮泰說，提出對的政策，讓人民過好的生活，到現在還一直在我的臉書上面很清楚的標示，今天這個報告，非常典型有對的政策，期待人民過好的生活。



卓榮泰說，蔡英文上任後，推動五加二產業創新計劃，積極為企業排除投資障礙，提升基礎建設，不但成功打造“智慧機械”及“物聯網”兩個新兆元產業，現在更要迎接史上最大的台商鮭魚返鄉潮，截至今年9月底回台投資金額已經突破6千億元。各項施政除了提升台灣的競爭優勢外，也減少美中貿易戰可能帶來的衝擊。



他表示，同時，我們也看到民進黨“立院”黨團委員們的努力，積極修訂並通過諸多如《所得稅法》、《前瞻基礎建設特別條例》、《產業創新條例》、派遣勞工權益納入《勞基法》等福國利民的法案。其中像是修訂《所得稅法》，減輕薪資上班族、中低收入者、育兒家庭，以及身心失能者家庭的所得稅負擔，就是讓庶民實際有感的稅改方案。