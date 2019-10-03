中評現場：國慶煙花流光溢彩 別出心裁

10月1日晚，一簇簇絢麗的煙花在北京城上空綻放。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月3日電（記者 徐夢溪 張爽）10月1日晚，一簇簇絢麗的煙花在北京城上空綻放，引起人們驚呼，人們迅速打開相機、手機記錄下這個美麗時刻。



當晚的煙花表演是聯歡活動的一大突出亮點。先是開場用煙花拼出“70”數字，繼而是造型各異、顔色絢麗的煙花配合音樂發射向高空，中間還有綠樹、和平鴿、五角星等特殊形狀的煙花，最後“人民萬歲”字樣的煙花直衝夜空。



這次國慶中，煙花表演突出空間布局、立體化設計、藝術性呈現，通過高空、中空、低空煙花燃放和特殊煙花裝置表演，分波次、多新意地展現煙花藝術的魅力，渲染節日氣氛，營造歡樂場景。



值得一提的是，這次的煙花表演應用了高科技手段。國慶聯歡活動執行總導演甲丁介紹說，煙花表演中，“煙火樹”的造型就是依靠科技支撐，法呈現強烈的動態感。漫天的煙花要隨著音樂“舞蹈”，在節奏上會有延時效果，炸響跟音樂節奏也要對應起來。所以每一個重要的煙花彈上都有芯片，芯片帶有時間設定，掌握著每一顆煙火彈的爆炸時間，都要測算好。



夜幕上的煙花配合著音樂和地面的表演，天地交相輝映，鋪展出一幅歡樂祥和的圖景。“美哭了！”表演結束後，人們紛紛感嘆。70周年大慶上的煙花表演成為了2019年國慶慶典上的又一段美好回憶。