香港青年親赴國慶現場：感受祖國偉大時代

吳學明激動之情溢於言表，手持五星紅旗，感嘆閱兵的盛大景象。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京10月3日電（記者 徐夢溪）“中國香港加油！”“祖國萬歲！”10月1日的聯歡活動開始前，粵港澳大灣區青年總會主席吳學明在天安門廣場上邀請參演的群眾拍攝祝福視頻，視頻中，吳學明和同行的香港同胞在站在裝扮好的群眾中，大家一起高喊這兩句祝福話語，笑容綻放。



吳學明此次是隨一個4500人的考察團赴大灣區考察，隨後受邀到北京觀看建國70周年國慶慶典和聯歡活動。



談及拍攝這些視頻的原因，吳學明告訴中評社記者，這主要是希望用自己的手記錄下記錄這個歷史性時刻。他說：“哪怕是明明知道有官方拍攝比自己拍的好，也希望留下屬於自己的版本，屬於自己的國慶煙火晚會”。



現場，他激動之情溢於言表，手持五星紅旗，感嘆上午閱兵的盛大景象。“大閱兵是祖國70週年的重頭戲！不單是軍隊服裝配搭、就連軍隊的身高、步伐、聲量還有車隊和飛機隊伍的速度、高度、方向都絲毫不差！”



吳學明告訴中評社記者，此次大閱兵的盛況不易，體現了國人對細節的一絲不苟，同時也展現了大國崛起的風範。“我對自己身為中國人感到無比的驕傲也感覺到無比光榮和幸福可以有機會近距離觀看閱兵和習總書記的風采，格外珍惜！”



觀看閱兵讓吳學明心情久久不能平復。他印象最深的是兩個場景，一個是老兵拿著犧牲的烈士的照片入場，並向觀眾席敬禮，同時觀眾們也都站起來致意，並揮動國旗為他們打氣，場面非常溫馨感人；另一個是DF-41最新型的核彈的展示，現場掌聲雷動，在他看來，這是國人為國之重器而驕傲的贊聲，也是對世界和平和社會和諧的願景。



在國慶慶典現場，吳學明感受到大家融為了一體，感受到了“祖國母親給予我們的溫暖”。



吳學明仔細聆聽了習近平主席1日發表的重要講話，認為最後“偉大的中華人民共和國萬歲！偉大的中國共產黨萬歲！偉大的中國人民萬歲！“這三個”偉大“，總結了我們這個偉大的時代以及新時代中國特色社會主義思想的成功，這是時代給予青年最好的機遇。



談到香港青年應該如何在國家未來發展中找準定位，吳學明建議，香港青年在中國最好的時代迎接來自己最好的年華，大灣區、“一帶一路”等規劃和倡議橫空出世。機遇充滿在各個城市、領域，香港青年朋友要結合自己的強項和興趣去大灣區找相應的行業勇敢的闖出名堂。粵港澳青年應該格外珍惜和把握這些機會，攜手並肩為中國和自身的發展努力。



