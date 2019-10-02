美媒爆料特朗普邊境管控提議

特朗普（圖片來源：紐約時報） 中評社北京10月2日電／“咬住”移民問題不放的美國總統特朗普過去曾經提出的一些管控邊境非法移民的“驚人”提議，被曝光了。《紐約時報》10月1日爆料稱，特朗普今年3月曾提出，除了給邊境墻通電、加挖防護水渠外，安全人員可以在受到攻擊後朝非法移民腿部開槍。



報道稱，今年3月的白宮會議中，特朗普在談及邊境移民管控問題時曾提出這樣的想法：除建造邊境墻外，還應該加挖一條水渠來加固，並在水渠中放滿蛇和鰐魚。他甚至還要求助手去估算如此操作的成本。



不僅如此，特朗普還提出給邊境墻通電的想法。此外，他還提議在邊境墻頂部安裝能夠刺穿人皮肉的長釘。



他甚至提出建議稱，如果移民朝邊境安全人員投擲石塊時，安全人員可以開槍。當被告知這種行為非法後，特朗普暫時放棄了這一想法。不過，根據其助手的介紹，在後來的一次會議上，特朗普又想出了一個方法：安全人員可以朝移民的腿部開槍，以減緩他們的行進速度。這一想法很快也被否定。



“總統很沮喪，”曾擔任美國移民和海關執法局代理局長的托馬斯·D·霍曼這樣形容當時的特朗普，“總統希望盡快解決這個問題”。



關於這一切的討論還要從特朗普決定關閉邊境墻說起。特朗普3月曾威脅稱，如果墨西哥無法阻止非法移民前往美國，他下周可能關閉南部邊境。多名分析人士認為，關閉邊境將衝擊兩國經濟，影響美墨邊境合法人員和經貿往來。



報道稱，儘管特朗普在一周後放棄了這一想法，但他仍在熱切地尋找解決方案，而這些方案一個比一個極端。他對於移民問題的堅定態度也未改變，今年夏天接受《紐約時報》採訪時，特朗普曾表示，“在關閉邊境問題上，我擁有絕對權力”。

