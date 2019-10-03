眾新型無人機首度亮相　引領未來發展方向

無人作戰模塊中亮相的裝備（中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（記者 林艶 郭至君 海涵）無人作戰作為未來戰爭的發展方向，在2019國慶閱兵式上得到盡情展示。在無人作戰模塊中，既有空中的無人機，也有水下的無人潛航器；有近程的小型戰術無人偵察機，也有可以在高空長時間巡邏的察打一體無人機，還有多款具備隱形能力的無人機驚艶亮相。正如閱兵領導小組辦公室副主任蔡志軍少將所說，它＂展示陸軍、海軍、空軍無人化作戰發展方向，不少無人裝備是首次亮相＂。



無人作戰模塊分為三個方隊呈現。無人作戰第1方隊，領隊是姜鵬少將、顧慶友少將。滾滾鐵流之中，由4型11架無人機組成的無人作戰第1方隊，以陸空混合編組的模式在國慶閱兵中閃亮登場。



作為無人作戰模塊的第一方隊，參閱的高空高速無人偵察機、偵察校射無人機、小型近程偵察無人機、中程高速無人機等4型裝備，具有戰場偵察、目標定位、火炮校射、火力引導和打擊毀傷效果評估等功能，成為信息化條件下作戰效能的倍增器。



無人作戰第2方隊，領隊是王燕崎少將、喬亞軍少將。在兩輛指揮引導車帶領下，由攻擊－2無人機、攻擊－11無人機和反輻射無人機組成的無人作戰第2方隊通過天安門，向世界展示了中國無人作戰平台的又一嶄新成就。



無人作戰第2方隊屬於偵察打擊型無人機方隊。攻擊－2無人機能夠全天候遂行偵察打擊任務，攻擊－11無人機可遂行制空突擊、壓制防空等作戰任務，反輻射無人機具備壓制敵預警探測和指揮通信系統的強大功能。



無人作戰第3方隊，領隊是李廣泉少將、徐貴福少將。無人作戰第3方隊受閱裝備，由兩型偵察干擾無人機和水下無人潛航器混編而成，是我軍新型作戰力量蓬勃發展的標誌性成果。



“偵察干擾無人機是我國自主研發的第一代無人機平台，是未來聯合作戰奪取制信息權的重要力量；無人潛航器是我海軍智能化平台，集戰場環境偵察、敵情監視等多種功能於一身，是未來無人作戰的典型裝備。”方隊政委李玉好說。



無人作戰系列值得關注的有無偵－8型無人偵察機、攻擊－11無人機驗證機、001水下無人航行器。



外形特殊的無偵－8型無人偵察機率先亮相在無人作戰模塊。它可對敵防護嚴密的戰略、戰役目標實施有效突防、利用配裝的多種偵察任務設備獲取高分辨率目標圖像，為各級作戰部隊提供偵察和打擊效果評估情報。台灣島內媒體認為，無偵－8可以超音速飛行，性能與設計直追美軍SR－71＂黑鳥＂偵察機，後者是是速度高達3馬赫的遠程戰略偵察機，曾在冷戰中立下赫赫戰功。報道猜測，無偵－8可對中遠程反艦／對地攻擊導彈進行打擊與效果偵察，也能借助極佳的隱形設計，執行穿透敵方防空網的秘密偵察任務，任務範圍可覆蓋整個西太平洋。



攻擊－11無人機驗證機是閱兵展出的另一款具備隱形設計的無人機。它屬於我國自主研發的無尾飛翼布局無人機，具有隱身性能好、續航時間長、攻擊精度高等特點，可執行制空突擊、壓制防空等作戰任務。當今世界現役的隱形無人機主要用於偵察任務，而攻擊－11可執行攻擊任務，是發動第一波次打擊的踹門利器，技術難度更大。



而在無人作戰模塊最後出現的001水下無人航行器，則是我國自主創新研製的新型水下無人裝備，主要執行隱蔽偵察任務，具有自主遠程航行和自動偵察戰場環境信息的能力。





