橘議員段緯宇：橘王合沒破局　最想借牌給郭

連任三屆的親民黨台中市議員段緯宇。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中10月3日電（記者 林谷隆）連任三屆的親民黨台中市議員段緯宇接受中評社訪問表示，2020大選“親民黨一定不缺席”，這是非常確定的事情，一開始傾向借牌給鴻海集團創辦人郭台銘用，郭不選，黨主席宋楚瑜參選，或借給前“立法院長”王金平，我們都樂觀其成。“橘王合作”還沒確定破局，黨內還是有人支持與王合作，現在很多人詆毀王，但其實王在南部派系與農會系統，還是有影響力。



段緯宇，親民黨籍，連任三屆台中市議員，曾任“立法委員”馮定國辦公室主任。在台中市議會聯合台中市議員陳清龍（無黨籍）、朱元宏（無黨籍）及吳顯森（國民黨）成立超黨派聯盟辦公室，在台中政壇蔚為一股關鍵勢力。



段緯宇表示，剛開始黨內不捨宋楚瑜主席年事已高，所以傾向“借牌”給鴻海集團創辦人郭台銘，因郭較有贏面，又有國際觀，也能處理兩岸關係。



在郭台銘表態不選之後，段緯宇提到，無論宋楚瑜本人要不要選，他都要跑地方，努力拼出政黨票，所以宋從七月開始安排地方行程，要讓親民黨的力量極大化。



段緯宇認為，親民黨將門票借給王金平參選2020，他都樂觀其成，因王金平不是大家認為“已經過氣了”，現在很多人詆毀他，但其實王在南部很多派系與農會系統，還是有他的影響力。



他告訴中評社，如果親民黨成功與王金平合作，再結合所有的小黨，創造出最大的餅，在“立法院”成立黨團，發出不同於藍綠的聲音，這才是第三勢力唯一的出路，也是黨內有人倡導的“在野大聯盟”。



段提到，未來在親民黨提名的不分區名單，第一名可以是親民黨推薦，第二名可以是王推薦，第三名則是給合作友黨推薦，這樣讓各方都有動機，未來合作會更順暢，因為親民黨是柔性的政黨，允許跨黨合作及跨黨運作，讓唾棄藍綠的民眾有更好的選擇。



段緯宇強調，親民黨不缺席，無論是宋楚瑜選也好，還是王金平選也好，反正我們就是不會支持民進黨蔡英文，也不會支持國民黨韓國瑜，更不會支持台灣民眾黨的柯文哲。



對於橘白關係，段緯宇回答，柯文哲是一個智商特高的人，他從參選台北市長開始，就是利用民進黨，連任時發現有危險，就利用台北藍綠外的關鍵勢力親民黨，現在柯組黨卻沒有資源，就去結合郭台銘，看到這些面向的柯文哲，你覺得親民黨還會當傻蛋嗎？不會吧！

