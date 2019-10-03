東風17首秀閱兵場　突防能力大幅提升

“東風17”（中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（記者 林艶 郭至君 海涵）作為2019國慶閱兵裝備方隊戰略打擊模塊的排頭兵——東風－17常規導彈方隊，首次公開亮相。方隊由張建強少將、王新國少將率領，16輛新型導彈戰車隆隆駛來，一柄柄長劍昂首向天、威風凜凜。這款新型常規導彈具備全天候、無依托、強突防的特點，可對中近程目標實施精確打擊，無論是導彈性能還是突防能力，都較其他型號常規導彈有了很大提升。



“東風17”中近程彈道導彈取代了往年國慶閱兵式上的“東風－11”“東風－15”系列，成為中國新一代常規彈道導彈家族的代表。



尤其讓外界關注的是，這種導彈彈頭外形並非傳統的圓錐形，具備高超音速滑翔彈頭的典型特征。台灣《中國時報》認為，這款導彈兼具高超音速、滑翔可變彈道兩大新技術，能規避突破敵方防空反導系統。報道猜測，該導彈的彈頭戰鬥部並不會飛出大氣層，而是在臨近空間進行滑翔飛行，可巧妙躲避敵方的雷達探測，還能在高超音速狀態下大幅增加敵方攔截的難度。此外，傳統反導系統需要預測來襲導彈的路徑，才能實施攔截。而“東風17” 可以改變飛行軌跡的特點，無疑對反導系統提出更大挑戰。香港《南華早報》之前甚至猜測，“東風－17”飛行時可轉換攻擊目標，讓其他國家的防空系統難以攔截。



高超音速武器已成為全球軍事強國競相角逐的熱門領域。儘管美國首先提出“一小時打遍全球”的“常規快速全球打擊計劃”，但在技術實用化的進程上卻落於下風。俄羅斯2018年率先發布了“匕首”“先鋒”等高超音速武器，它們的超高速度與超強機動性能，讓傳統的反導系統難以防禦，因此被稱為顛覆性新概念武器。



有關專家表示，“東風17”的服役，在中國維護國家周邊領土主權完整的鬥爭中將發揮重要作用。它與其他導彈型號共同構成射程銜接、能力互補、高低搭配、運用靈活的體系，可對中近程目標實施精確打擊。





