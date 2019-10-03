中評關注：起底中國最牛“快遞”——東風快遞

東風17（中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（記者 林艶 郭至君 海涵）2019年2月14日，一位自稱“東風快遞”的用戶加入新浪微博之家。同日，國家郵政局官方微博手動艾特東風快遞，截圖並配文稱“來了，老弟。”



眼看這國家郵政局同東風快遞稱兄道弟的架勢，難道東風快遞真的是物流家族的新成員？然而一些網友在國家郵政局微博下暗藏玄機的評論——“感覺你管不了這個快遞”，卻告訴我們，原來事情並不一般。



點進東風快遞的主頁，一切便見了分曉。這個以一枚正在發射的火箭作為頭像的用戶，就是中國人民解放軍火箭軍。除此之外，中國人民解放軍火箭軍還同時實名認證了另一個官方微博賬號——“中國火箭軍”。對於火箭軍同時註冊的這兩個官微——“中國火箭軍”和“東風快遞”，有網友調侃說，“一個權威發布，一個權威發送嘛。”



在東風快遞還未被群眾廣泛知曉的時候，也鬧出過不少笑話。台灣東森新聞台2019年06月5日播出的《關鍵時刻》節目中，台灣媒體人馬西屏說出“高論”：“東風快遞”是個國營企業。此外，東風快遞也常常被一些“吃瓜”網友誤會為“物流公司”。



然而，在10月1日國慶閱兵之際，裝備方隊的戰略打擊模塊駛來之時，央視講解員的一句“東風快遞，使命必達”則讓這個神秘用戶為更多非軍迷人士所了解。



中國人民解放軍火箭軍是中國人民解放軍新的軍種，由第二炮兵更名而來，於2015年12月31日正式成立，是中國大國地位的戰略支撐，是維護國家安全的重要基石。中國戰略導彈部隊50多年的礪劍征程，回響著大國長劍伴隨民族復興的龍吟劍鳴，鐫刻著火箭軍將士投身強軍實踐的光輝足跡。岩層深處孕育中國力量，鐵肩之上擔當大國尊嚴。



之所以取名為“東風快遞”，其實也是對中國人民解放軍火箭軍的一個形象描述。火箭軍出品的東風系列導彈，講究的就是“精准運送”。在2019國慶閱兵活動中，東風家族又亮相了眾多厲害的“快遞員”，其中有不少還是首度亮相。



有人對東風家族的部分導彈進行了形象生動地描述——東風11，主要經營國內“快遞”，主要“業務方向”為東南海域；東風15，主要經營亞洲“快遞”，主要“業務方向”為東北亞地區；東風17，服務亞洲和西太平洋，“主要客戶”為美駐日韓基地，“業務亮點”是時效性好、高超聲速、“發件後還能變更收件人”；東風41，洲際“快遞”，北美地區全覆蓋，機動“攬件”。



其中，在1日的閱兵場上出現的東風17和東風41最受人關注。東風17被認為很有可能顛覆戰場形態，其戰鬥部很有可能在飛行中利用傳說中的“錢學森彈道”。速度極快、戰鬥極為複雜、幾乎無法防禦是東風17的最大特點。



千呼萬喚始出來，東風41終於亮相。如果一句話形容，它就是真正毀天滅地的武器。機動、固體燃料填裝、射程擴大、打得准、飛得快、多彈頭是它的可貴品質。其中，多彈頭更是其必殺技。“多彈頭”的意思，大概就是發出了一件“貨”，在“發貨”過程中，“貨物自行克隆”，等收到的時候可能是10件，“驚不驚喜，意不意外？”



