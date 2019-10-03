巨浪2首揭神秘面紗　擔負我國海基核威懾重任

巨浪－2導彈方隊（中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（記者 林艶 郭至君 海涵）由12輛受閱導彈車組成的巨浪－2導彈方隊，1日上午威嚴列陣、氣勢如虹地通過天安門。其領隊是吳棟柱少將、柳恩濤少將。



這是戰略打擊模塊中第四個出場的方隊，也是新型潛射戰略導彈的首次公開亮相。受閱方隊由海軍某基地為主抽組而成，一年之內兩次受閱。在慶祝人民海軍成立70周年多國海軍活動中，這支年輕的部隊作為排頭兵光榮接受了檢閱。



巨浪－2型潛射（從戰略核潛艇中發射）彈道導彈系我國第二代潛射遠程彈道導彈，擔負我國海基核威懾重任。儘管中國＂巨浪2＂潛射遠程彈道導彈已經在各國情報機構和媒體上反覆被炒作了十多年，但這次閱兵還是它的首次揭開神秘面紗。它具有反應速度快、隱蔽性好、生存能力強、打擊範圍廣等特點，可實施快速核反擊。



西方情報機構認為，由094型戰略核潛艇與＂巨浪2＂潛射洲際導彈組成的＂搭檔＂構成了中國第二代海基核威懾力量。通常認為，戰略核潛艇長期在水下巡邏，難以被定位和跟蹤，對手的第一波核打擊很難確保將其摧毀，因此這些＂水下幽靈＂可以從容地實施反擊，以提高核威懾的有效性。為此，美國、俄羅斯、英國和法國均花費巨資建造了多艘搭載潛射洲際導彈的戰略核潛艇。相比之下，由於早先的092型戰略核潛艇與配套的＂巨浪1＂潛射導彈性能有限，＂僅能打擊中國周邊目標＂，西方認為直到搭載＂巨浪2＂的094型戰略核潛艇近年開始戰略值班，中國才有了可信的水下二次核打擊能力。



因此，美國海軍情報辦公室幾乎每年都會發布報告，關注搭載＂巨浪2＂的094型戰略核潛艇的動向。相關報告猜測，＂巨浪－2＂潛射導彈的射程為4600英里（約合7400公里），可以在日本海發射打到阿拉斯加，而在夏威夷以東發射就足以威脅美國全部50個州。今年4月的青島海上閱兵式上，一艘改進後的094型戰略核潛艇公開亮相，西方觀察家猜測，它可能裝備了＂巨浪2＂潛射洲際導彈的最新型號，射程可能超過1.1萬公里。







