中評現場：群眾遊行服飾絢麗 引共鳴

開天辟地方陣裡身著紅軍服飾的群眾們（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月3日電（記者 郭至君 林艶）10月1日上午，慶祝中華人民共和國成立70周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。在由各界群眾組成的遊行方陣中，充滿新時代時尚氣息的遊行服裝給人們留下了深刻印象，紅軍、農民、石油開採工人、學生、青年情侶、廣場舞大媽、快遞小哥……都可以在這場遊行慶典上找到他們的身影。事實上，這36個遊行方陣的全部306款服裝均由北京服裝學院師生團隊設計完成。



2018年12月4日，北京服裝學院開始承擔國慶70周年慶祝活動系列服裝的策劃、設計和監制工作。時間緊、任務重。設計團隊從接到任務開始，歷時300天，前後組織了70餘次方案磋商會。至2019年4月，已累計設計出萬餘款設計稿。經過不斷篩選、打磨和推敲，最終55個系列306款設計方案於8月成型。



據介紹，設計團隊在創作過程中搜集了大量歷史資料，力求服裝款式更加貼合時代主題。例如“希望田野”方陣，以“堅守初心不忘本，凝心聚力創未來”為設計原則，側重反映改革開放時期農民的精神風貌。春華秋實、稻菽金黃，男士服裝以立領對襟衫與長褲為基礎，女士服裝則搭配碎花上衣與長褲，經典傳統紋樣“穀紋”象徵萬物復甦、生機勃勃，也代表了廣大農民對美好生活的期盼。



群眾遊行方陣服裝設計師邵新艶、周紹恩等老師介紹，服裝設計在真實反映歷史的同時，材質上也運用了數碼印花技術，呈現出多元化、層次感，在走動過程中能更好地體現生動的美感。較國慶60周年慶祝活動群眾遊行方陣的服裝設計，此次除款式大幅增多外，樣式也更加豐富多彩，在色彩、款式和材質上獨具匠心。通過服飾既烘托出歡樂祥和、喜慶熱烈的節日氣氛，展現了國人審美觀念的進步和越來越自信的精神風貌，將大國力量和燦爛文化更加生動直觀地展現在世界面前。



國慶群眾遊行總導演肖向榮也曾介紹說，今年群眾遊行的整體設計都是圍繞著“自由、生動、歡愉、活潑”八個字進行的，相較於60周年，今年的國慶群眾遊行回歸到了遊行的本質：激發群眾的自我表達，發自內心地歡呼，真實積極地參與遊行，把“要我遊行”變成“我要遊行”。“我們希望參與的群眾有個性化和多樣化的表達，工人有工人的表達，農民有農民的表達，學生有學生的表達，從原來的千人一面，轉換成現在的千人千面。”肖向榮說，“我們希望現場是一個歡樂的海洋，一個盛大的party，通過群眾一張張笑臉，展現新時代中國人的自信與樂觀。”現場看去，每一個方陣的服飾都非常具有特色，配合上音樂，幾乎是立馬回到了那個年代，引起了很多觀禮群眾的共鳴。