吳郭會有譜？國民黨：沒進展前不能說太滿

國民黨發言人歐陽龍。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月2日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘發言人蔡沁瑜今日透露，將在最近安排郭與中國國民黨主席吳敦義會面，郭也會為理念一致的國民黨“立委”站台。對此，國民黨發言人歐陽龍表示，郭和國民黨都是“中華民國”派，所以大家坐下來談未來方向，彼此合作也不無可能，但具體時間跟會面情況，是否公開？用什麼方式見面等，沒有進展前不能說太滿。



國民黨今天下午召開中常會，由主席吳敦義親自主持，歐陽龍在會後轉述時，被問到吳郭會的可能性？



歐陽龍說，郭台銘參加初選後一路到今天，中間很多事件變化以及現實的展現，畢竟郭說他是最擁護“中華民國”，國民黨也是，那既然兩個都是“中華民國”派，何來有齟齬。而初選過程中，大家可能有不同想法跟看法，但大家系出同門目標一致，兩邊的溝通管道本來就暢通，只是在什麼時機下見面，表達一些善意或聊一下未來方向，具體時間跟會面情況，公開與否，什麼方式見面等，沒有進展前不能說太滿。



至於是否談“立委”布局？



歐陽龍說，郭台銘現在沒有黨籍，就算他跟柯文哲合作，但也沒加入民眾黨，既然大家都是擁護“中華民國”，所以坐下談未來方向，或是合作也不無可能，什麼都可以談，大家目標就是在明年下架蔡英文，因為蔡現在好像穩操勝券，怡然自得好像贏定了。