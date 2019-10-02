美媒稱波音737MAX飛控系統有重要遺漏

中評社香港10月2日電／據美國媒體日前報道，負責波音737MAX客機飛行控制系統的工程師遺漏了一些關於防失速系統的重要保護機制，而這些保護機制曾被用在一種軍用加油機的早期版本中。



去年10月和今年3月，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司各有一架波音737-8客機（屬於737MAX系列）失事，兩起空難可能均與客機自動防失速系統“機動特性增強系統”被傳感器數據錯誤激活有關。



新華社援引美媒報道，波音公司的工程師在十多年前為一種軍用加油機創建了名為“機動特性增強系統”飛行控制系統。當時的“機動特性增強系統”依靠多個傳感器收集數據，且僅用有限動力來移動飛機機頭。採用這種設計是為了防止系統產生錯誤或避免飛行員失去對飛機的控制。



相比較而言，737MAX客機上僅有兩個迎角傳感器用來測量飛機飛行時的機頭角度，且“機動特性增強系統”僅僅根據一個傳感器的讀數就觸發工作，並沒有對兩個傳感器讀數進行比對，系統出現錯誤後因動力較大飛行員很難控制機頭。據報道，波音公司希望修正737MAX客機的軟件，使其“機動特性增強系統”更像軍用加油機上的版本。



波音公司此前表示，希望在第四季度初獲得復飛批准。但美國聯邦航空局9月23日說，該系列客機復飛尚無時間表，各國可根據安全評估結果，自行決定復飛時間。