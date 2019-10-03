中評關注：習近平國慶講話兩提港澳台

慶祝中華人民共和國成立70周年招待會在北京舉行，習近平發表重要講話（圖片來源：新聞中心） 中評社北京10月3日電（記者 李娜）為慶祝新中國成立70周年，習近平總書記連續三天出席重大活動時發表三篇重要講話，分別是：9月29日在國家勛章和國家榮譽稱號頒授儀式上發表講話；9月30日，在慶祝中華人民共和國成立70周年招待會上發表講話；10月1日，在慶祝中華人民共和國成立70周年大會上發表講話。其中，習近平在出席後兩場活動的講話中都提到了港澳台內容，並多次強調“一國兩制”“和平統一”，以及“團結”的重要性。



習近平：香港、澳門明天一定會更好



9月30日晚，4000餘名中外人士歡聚人民大會堂，共慶新中國70華誕。習近平在講話中先強調了團結的重要性，“團結是鐵，團結是鋼，團結就是力量。團結是中國人民和中華民族戰勝前進道路上一切風險挑戰、不斷從勝利走向新的勝利的重要保證。”



隨之，習近平又強調了三個“大團結”。“在新的征程上，我們要高舉團結的旗幟，緊密團結在黨中央周圍，鞏固全國各族人民的大團結，加強海內外中華兒女的大團結，增強各黨派、各團體、各民族、各階層以及各方面的大團結，保持黨同人民群眾的血肉聯繫，大力弘揚愛國主義精神，凝聚成一往無前的力量，推動中華民族偉大復興的航船乘風破浪、揚帆遠航。”



緊接著，習近平指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格按照憲法和基本法辦事。



簡短的致辭中，習近平重申了中央政府對港的既定方針政策。此前，習近平也多次強調，“一國兩制”是解決歷史遺留的香港、澳門問題的最佳方案，也是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度。



同時，習近平在當晚講話中還談到，“我們相信，有祖國的全力支持，有廣大愛國愛港愛澳同胞的共同努力，香港、澳門一定能與祖國內地同發展共進步、明天一定會更好。”

