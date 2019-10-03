中評鏡頭：地方彩車首次亮相 各顯神通

北京彩車（中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（記者 林艷）與過往不同，70周年的慶典上首次出現了代表31個省、自治區、直轄市和香港、澳門、台灣的34輛彩車，一輛輛獨具地方特色的彩車駛過天安門廣場，異彩紛呈。為了能夠在短短的數秒鐘時間裡，讓億萬觀眾留下最深刻的印象，各省市地區可謂“八仙過海，各顯神通”。



首先亮相的是北京彩車，猶如一條船艏高揚的航船，載著最重要的北京元素“天壇”、“雨燕”、“新機場”等緩緩而來。形成“船艏”的四條LED彩帶顔色各異，每一條彩帶不斷變幻的圖案，各自對應北京的一個中心定位：政治中心、文化中心、國際交往中心和科技創新中心。



上海的彩車則以萬噸巨輪為原型，兩側的市花白玉蘭緩緩旋轉。毛體“上海”二字鼎立車頭，與前甲板上的中共一大會址遙相呼應，寓意上海由紅色起點出發，一路砥礪前行。船頭上方，在上海完成總裝和首飛的C919大飛機騰空而起，象徵著上海在新時代的新發展與新動能。海燕形的上海自貿區門頭和後方圓拱狀的車身組成了一條時光隧道，隧道上方，巍然聳立的東方明珠、上海中心等城市天際線高低錯落、相映成輝。



廣東彩車也很有當地特色，既突出了富於廣東地域特色的木棉花、海上帆船元素，也體現了廣州“小蠻腰”、深圳平安大廈以及港珠澳大橋等建築地標；同時還以高度概括的設計語言，表現了4K、5G、智能製造等諸多高科技元素。



福建彩車名稱為“高素質高顔值新福建”，突出展示福建生態環境“高顔值”、經濟發展“高素質”。展示努力探索海峽兩岸融合發展新路、打造台胞台企登陸的“第一家園”、推動兩岸融合發展的新風采。



最萌的彩車莫過於四川彩車了，歡笑的熊貓、金沙太陽神鳥、核電技術華龍一號……明快熱烈的造型、濃鬱的四川特色引人注目。



各地方彩車有的寫實、有的寫意，千姿百態、流光溢彩，盡顯山南海北的風土民情和自然風光。“少，既是多”，在有限的空間裡用最有代表性的元素展現地方特色，在最短的時間裡讓老百姓們記住它，這並不容易，背後是無數設計師團隊努力反覆修改的成果。

