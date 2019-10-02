藍徵召韓家軍林佳新拼蔡其昌　另類蔡韓對決

國民黨中常會2日通過徵召韓家軍五虎將、“最強菜農”林佳新（左一）參選台中市立委第一選區。（中評社 資料照） 中評社台北、台中10月2日電（記者 張嘉文、林谷隆）中國國民黨今天下午召開中常會，通過第十屆“立法委員”選舉第十三梯次建議輔選方式暨名單，台中市第1選區依據委員會決議，建議提名挺韓大將、有“最強菜農”之稱的林佳新。未來林佳新將對決蔡英文愛將、尋求連任的民進黨籍“立法院副院長”蔡其昌 ，形成另類蔡韓對決。



第十屆“立法委員”（區域暨原住民）選舉合計75個選區、應選79名，國民黨今天通過林佳新的提名案後，目前已完成72個選區提名作業，提名74位黨員代表國民黨參選。



林佳新是菜農，因為從去年就力挺國民黨2020參選人韓國瑜至今，也成為政論節目的名嘴，上月林宣布有意投入台中“立委”選舉時，網路馬上傳出一段他“餵小狗喝酒”的影片，引來不小風波。



而林佳新對此表示，那隻小狗他視如家人，但其行為是錯的，並再三道歉，也歡迎大家繼續起底他，讓他可以檢討改善。



林佳新原本是雲林菜農，據了解過去是民進黨支持者，但是前兩年台灣農產蔬果價格慘跌，導致許多農友對民進黨失望，去年11月10日韓國瑜回雲林為國民黨雲林縣長候選人張麗善輔選時，林佳新就載著高麗菜到場聲援，表態挺韓。



台中市“立委”第一選區，民進黨早早就提名蔡其昌參選，原本國民黨是規劃陸委會前副主委張顯耀參選，但是張在時間截止前都未將戶籍遷入，台中藍營與韓陣營趕緊在時效前勸進林佳新，林也表態願意來台中一戰。



台中市“立委”第一選區（大甲，大安、外埔、清水、梧棲）是農業大鎮，藍營認為菜農出身的林佳新，有助於和基層打成一片“接地氣”，將會為選區將呈現一場不一樣的選戰，讓選民耳目一新。目前，林佳新已經在台中跑了2個多禮拜，行程大多是由現任台中藍議員安排，深入大街小巷。



上一屆、2016台中市“立委”第一選區選舉，民進黨蔡其昌以8萬4355票擊敗國民黨提名的顏秋月（前清水鎮長）5萬3293票，此外該選區上屆還有統促黨提名的陳軍元、大愛“憲改”聯盟提名的王淑芬及無黨籍黃金推，帶選票都是在1千票上下，不對選情造成關鍵影響。