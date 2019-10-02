國慶外出旅遊：兒童乘車應規範使用安全座椅

中評社北京10月2日電／許多人有帶孩子在國慶長假外出旅行的打算。專家提示，如果是自駕游，尤其要注意駕車安全，規範使用兒童安全座椅。



根據北京兒童醫院急診科此前研究的數據顯示，126例因創傷性腦損傷住院或留院觀察的病例中，54例系道路交通傷害所致，且車內乘客無1例使用安全座椅或安全帶。世界衛生組織數據顯示，嬰兒座、兒童座和增高墊可使發生撞車時的兒童死亡減少54%–80%。



“首先應該明確孩子應該在車裡的位置，一定不是副駕駛，因為一旦發生碰撞，安全氣囊直接擊打在孩子的頭面部，瞬間的擊打力量可達上百公斤，孩子的頭顱根本無法承受。”北京兒童醫院急診科主任王荃表示。



還有一個常見錯誤是家長抱著孩子乘車。“最近我們接的幾個孩子都是車禍傷，而且都是媽媽抱著。10公斤重的孩子，如果車速是30公里／小時，發生碰撞後的力量是300公斤，家長根本抱不住，孩子就會彈出去。”她說。如果正確使用安全約束系統，孩子就不會發生這樣的問題。



王荃說，還有一種常見的認知錯誤是給年幼兒童使用普通的安全帶。她說，嬰幼兒使用成人安全帶的話，上面的安全帶可能會勒住嬰幼兒脖子造成頸椎損傷，下面那一條還可能會造成肝脾及腸道損傷。“但是安全座椅安全帶的設計是五點式，可以規避這種情況的發生。”



王荃建議，長假出行時要遵守交通規則，哪怕是短距離出行，也要讓兒童落座後排，規範使用兒童安全座椅。



（來源：新華網）