謝岩介：郭台銘可能慢慢退出　留韓蔡對打

謝岩介。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月3日電（記者 黃文杰）中國國民黨籍、桃園市中壢區里長聯誼會會長謝岩介接受中評社訪問表示，鴻海創辦人郭台銘放棄2020連署登記，讓原本“三足鼎立”破局，對中國國民黨2020參選人韓國瑜真的不利，郭粉雖然醞釀要郭披橘袍參選，看起來親民黨也不會把“入場券”輕易給人，郭最後可能選擇慢慢退出，留給藍綠韓蔡對打。



謝岩介不止是中壢區里長聯誼會會長，中壢區金華里長，他所創立新都心生活文化協會，位於中壢SOGO商圈，涵蓋15個各自成立社區管委會大廈，住戶約四千多戶，居民一萬多人，謝岩介還有一個全台知名的哥哥，國民黨台南市議員謝龍介。



2019桃園農業博覽會在桃園新屋登場，每天都有來自桃園市各區各里或社團前來參觀，謝岩介也帶領社區朋友來體驗農博，並在會場接受中評社訪問。



中評社問，韓國瑜幾次民調都大幅輸給蔡英文，差距至少都有十個百分點，長期民調落後，動搖國民黨信心，有怎樣“贏”的對策？



謝岩介很早就認為，韓國瑜在2020大選想要贏過蔡英文，最理想就是“三足鼎立”，第三勢力就是靠郭台銘下來選，拿走蔡英文的選票，不料郭突然縮手，措手不及。



他分析，現在外界都在看，郭台銘會不會接受親民黨提名參選？看起來，郭也不會去拿親民黨的“入場券”，因為郭陣營評估下去選，也沒有辦法當選，自然會慢慢退下來。



被問到，前“立法院長”王金平也有興趣爭取親民黨提名？



謝岩介認為，親民黨給王的機會是有，但是要從政黨票的考量來思考，儘量拉高親民黨的政黨票，除非主席宋楚瑜自己選，不然入場券給人，這個人要有能力幫政黨票拉得更高，看起來乾脆宋自己出來選，會比王更有勝算。



他說，相對於王金平，宋楚瑜當然把希望放在郭台銘身上，甚至還有人獻策，乾脆親民黨推出“郭朱配”，郭台銘搭配朱立倫，恐怕連國民黨都泡沫化，但是這需要朱立倫退出國民黨，難度頗高，幾乎不可能。



謝岩介指出，國民黨檯面上幾個“太陽”，不容易跟韓國瑜搭檔參選，主要還是韓粉太強勢，如果不順韓的意思，立刻遭到韓粉攻擊，最終還是藍綠對決。



他說，一對一比賽，韓國瑜要小心自己的人格特質，一旦受到攻擊，易爆怒的人格特質就會跑出來，這在兩軍對戰，特別容易被挑起，敵軍故意激怒，緊接著主帥暴怒，暴跳如雷，就成為箭靶，缺點通通都被看到，敵人鎖定這些缺點就好了，這說明韓國瑜顯然不夠成熟與穩定。



謝岩介說，想當“國家”領導人，凡事要面面俱到，他感嘆，今天若換成朱立倫就不一樣，如果當時沒有韓，朱的熱度一直保持到現在，緊張焦慮是民進黨蔡英文，不是國民黨。



被問到，王金平、朱立倫都沒有功能了嗎？



謝岩介指出，王是有功能，但是被淡化，朱也有很大的功能，但是韓起來之後，很多焦點都集中到韓，



被問到，如果親民黨最後由宋楚瑜出來選，2020就會有兩條瑜，一是宋楚瑜、一是韓國瑜，兩條魚（瑜）會不會比較容易打敗蔡英文？



謝岩介告訴中評社，他設定2020大選，對韓國瑜比較有利的“三足鼎立”，是郭選不是宋選，當然宋會取代郭的位置，但又沒有郭強，宋出來拿不到蔡的票，宋楚瑜也沒有理由為了把蔡下架，得罪民進黨，把整個親民黨給賠上去，根本沒有必要。



他說，宋楚瑜考量的是，如何讓親民黨繼續走下去，唯一可信的就是郭，但是郭認為可能不會贏，最後不會去淌這個渾水。