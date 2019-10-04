“促轉會”東廠說深喉嚨　吳佩蓉：我不後悔

吳佩蓉觀察，當大家來到台灣這塊土地時，內心其實都懷抱著傷痛，因此處理轉型正義時必須更細膩、更有同理心。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）去年因一捲錄音帶掀起“1124滅東廠”政治風暴的前“行政院”促進轉型正義委員會（簡稱：“促轉會”）副研究員吳佩蓉接受中評社專訪表示，自己以“深喉嚨”舉發副主委張天欽“東廠說”並不後悔，感謝台灣對價值是非、判決依據的力量仍在。吳強調“有些紅線不能踩”，這是台灣2300萬人真誠面對歷史與和解最重要的核心價值。



吳佩蓉，1976年生，台灣高雄人，成功大學歷史系學士、清華大學歷史研究所碩士。吳曾任高雄市政府研考會企劃員、“行政院”新聞局行政專員、“立法院”法案助理、陸委會副研究員、“促轉會”副研究員等職。吳目前以無黨籍投入高雄第六選區（前金、新興、苓雅）“立委”選舉，對手為現任綠委趙天麟、藍營選將陳美雅。



“促轉會”前副主委張天欽因“東廠說”引發爭議，“監察院”10月1日以12比0票數通過彈劾。提案彈劾的“監委”認為，張明知“促轉會”並未討論人事清查法（除垢法），卻放假訊息給媒體，意圖影響當時新北市長參選人侯友宜選情，違反行政中立，重創“促轉會”聲譽，不利轉型正義推動，極為不當。



對此，吳佩蓉接受中評社訪問表示，在事件發生的當下及之後，台灣社會給她的幫助是非常大的。她只是想告訴大家“那起錄音”發生的前因後果，以及她做了什麼。既然做了就是把事情說清楚，這是她當下的心情。



吳佩蓉回憶，事件發生的當天，她其實是沒有心情去關注任何新聞報道，但有很多很久不見的朋友給她打氣，認為這就是他們所熟悉的吳佩蓉，也是她會捍衛的事情，這對她來說是很大的鼓舞。其實在政治傾向上她是比較傾向綠營在民主路程上的突破，因此對於人權、民主、自由等，她跟大家都具有共通的意志。



本身具備良好歷史教育訓練的吳佩蓉向中評社表示，台灣這塊土地上百年來有很多移民，當大家來到這塊土地上時內心其實都懷抱著傷痛。因此當我們要處理轉型正義時，態度必須要正確，處理過程必須要細膩，不能忽略前端的工作，而直接跳到後端上。“促轉會”的立意在於“開放政治檔案”、“清除威權象徵及保存不義遺址”、“平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解”、“處理不當黨產”、“其他轉型正義事項”等，但不該淪為政治打手或自詡東廠。吳悠悠地說，“正是因為不希望“促轉會”淪為東廠，所以才舉發了不義。”

