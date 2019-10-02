蓄意開車撞死20隻袋鼠　澳洲19歲男落網

中評社香港10月2日電／澳洲警方今天說，一名19歲男子遭控在9月28日晚間駕駛多功能車，在一個小時內撞死20隻袋鼠，昨天依虐待動物罪嫌將他逮捕。



法新社報道，這些袋鼠是9月29日早上被發現陳屍在雪梨以南450公里的圖拉海灘路邊，包括兩隻小袋鼠。



根據野生動物救援團體“新南威爾斯野生動物資訊、營救與教育服務中心”（WIRES），這場攻擊至少造成另外3隻袋鼠寶寶成了孤兒。



中央社援引報道，貝加谷警方總督察沃爾夫表示：“我們非常嚴肅看待這類事件，而任何涉嫌參與這類活動者將面臨全面的法律制裁。”



在新南威爾斯省看到袋鼠陳屍路邊並非罕見，因為約9成車禍是因撞到袋鼠而起，但這起事件的規模與據稱的蓄意性質，嚇壞了當地居民。



居民伊凡斯告訴澳洲廣播公司（ABC）：“這是非常不舒服的景象，警方看過很多糟糕的事情，但你可以看出他們也同樣震驚。”



WIRES表示，警方9月29日凌晨1時30分將一隻6個月大的孤兒袋鼠寶寶交給旗下志工照顧，讓這起事件受到關注，隨後又發現兩隻約9個月大的袋鼠。



這個動保團體表示，他們被這個“明顯十分殘忍的行徑”給“嚇到了”，而這3隻倖存幼袋鼠現在需要24小時的照護。



東部灰大袋鼠通常會在9個月大時開始離開母親的育兒袋，但要到18個月大才會完全獨立。