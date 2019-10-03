莊訓基：王金平哪裡來哪裡去　不要出來攪局

莊訓基。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月3日電（記者 黃文杰）曾代表親民黨參選桃園市議員落選、現任“國會政黨聯盟”（簡稱“國會黨”）桃園南區黨部主任委員莊訓基接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平爭取親民黨提名參選2020，必須說，“從哪裡出來、就回到哪裡去”，不樂見王出來攪局，若披橘營更不會投票給王，期待親民黨主席宋楚瑜第五度參選，只要宋出來選，“馬上放棄“國會黨”職務”，全力替宋來輔選。



莊訓基，桃園升格前，曾任平鎮市民代表會副主席，桃園市民防大隊中隊長，曾經是國民黨籍，2014年換披橘袍參選首屆桃園市議員，宋專程來桃園輔選三次，在平鎮造勢場合，還促成當時參選桃園市長的鄭文燦與宋“不期而遇”，塑造綠橘桃園合作，企圖把國民黨吳志揚邊緣化，當時是熱門新聞話題。不過自從2016年宋落選，親民黨疏於地方組織，基於莊氏宗親在桃園平鎮具有政治影響力，馬上被“國會黨”看上，積極遊說接任“國會黨”南區主委，已經點頭答應。



2020大選將近，親民黨握有政黨推薦“總統”資格，將成為左右第三勢力的關鍵，在傳出王金平、台北市長柯文哲都有意爭取，更有報導指出，宋楚瑜2020傾向第五度投入“總統”選舉，曾經是橘營的人怎樣看？



莊訓基告訴中評社，他目前還保有親民黨的身份，到“國會黨”純粹幫忙，受邀擔任“國會黨”南區主委，曾事先告知親民黨，可惜沒有任何回應，也不知道宋要不要選2020，但是只要宋出來，基於宋是“一日老闆、終身老闆”，絕對全力支持，甚至連“國會黨”職務，因為沒有合約，可以隨時拋下。



被問到，王金平也有意爭取披橘袍參選？



莊訓基想告訴王金平，“你是從哪裡出來，就回到哪裡去”，既然不參加國民黨初選，現在跑出來，到底攪什麼局？顯然應該是有些內幕，外界不知道，但是很肯定的是，不樂見王出來選，若代表親民黨更不會投給王。



他分析，宋楚瑜在2016年大選，總共拿下157萬票，“全桃園宋楚瑜得票率最高就在這裡”，他很有信心，這次若再度出來，得票率會更高。



莊訓基說，很多人都夢想坐上大位，但是要問問，到底有沒有那個天命？有些人雖然沒有很認真，但是到最後，“你打的天下我來坐”，宋楚瑜就有那個命坐大位。



被問到，這次國民黨推出是韓國瑜，背後有一群鋼鐵韓粉，宋楚瑜可以贏過韓國瑜？“國會黨”不也是挺韓國瑜嗎？



莊訓基坦言，真的要看宋楚瑜是否堅持到底，第五度參選，相信“國會黨”也會挺宋，要知道，宋楚瑜與韓國瑜同樣都有“瑜”字，“國會黨”也會支持宋楚瑜。



他強調，這個“瑜”（宋楚瑜）會比那個“瑜”（韓國瑜），更有辦法帶領台灣、治理台灣，讓宋楚瑜當選，才是台灣人的福氣，兩岸也會更和諧，不會像有人故意挑起台海緊張，恐嚇台灣，要誰當選或要誰連任。



被問到宋楚瑜第五度參選，會不會太過時？



莊訓基說，宋楚瑜不是過時政治人物，“國內外”很多八九十歲，還在當“總統”，這不是年齡問題，只有能力才是問題，希望宋在有生之年能夠當選一次“總統”，相信臺灣人都不會忘記他。