宋粉莊訓基：秦金生劉文雄辭世　宋從政孤單

莊訓基感嘆親民黨秦金生與劉文雄辭世之後，如同“兩隻翅膀都沒有了”，也難怪宋楚瑜更孤單。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園10月3日電（記者 黃文杰）“國會政黨聯盟”（簡稱“國會黨”）桃園南區黨部主任委員莊訓基接受中評社訪問表示，他曾經代表親民黨投入地方選舉，知道親民黨最大資產就是人才，可惜自從秦金生、劉文雄等人相繼過世，等於“兩隻翅膀都沒有了”，這也讓親民黨主席宋楚瑜意興闌珊，從政之路更顯孤單。



莊訓基，桃園升格前，曾任平鎮市民代表會副主席，桃園市民防大隊中隊長，曾是國民黨，2014年換披橘袍參選首屆桃園市議員，宋楚瑜專程來桃園輔選三次，最後還是落選。



說起這段歷史，莊訓基特別懷念宋楚瑜對人的真誠，也為當年桃園“橘綠”合作戲碼來揭密。



他記得2014年自己代表親民黨參選市議員，事前都要“面試”，宋對他特別鼓勵，造勢場合也舉起他的手喊“凍蒜”，因為他加入桃園民防系超40年，人脈豐沛，加上平鎮莊家本來就是大姓氏，組織動員能力超強，宋楚瑜來平鎮輔選，看到台下滿滿都是人，宋楚瑜事後說：“基哥（莊訓基），真的很有辦法！”



這場造勢活動，原本沒有安排宋楚瑜跟當時參選桃園市長鄭文燦見面，不過鄭知道宋要來，耐心在競選總部前等候，此舉讓國民黨吳志揚陣營緊張，頻頻打電話給“基哥”，怎麼會這樣？並加派平鎮區黨部主委先來坐鎮。



全台輔選的宋楚瑜，抵達平鎮已經比原訂時間還晚一個小時，當時親民黨秘書長秦金生先來，跟鄭握手拍照，心想可以避免尷尬，但是鄭不放棄，穿著綠色背心，站在橘色總部前等候，最後看到宋楚瑜進場，還一起站在舞台，鄭文燦與宋楚瑜還有幽默互動，當年各種民調都說，鄭文燦不可能當選。



2014年桃園市長選舉，鄭文燦打敗國民黨的吳志揚，從此坐穩桃園，綠色執政，2018年又順利連任，進入民進黨的接班梯隊。



莊訓基私下說，2014年市議員未能當選，但是鄭文燦剛上台，力邀到市府服務，後來他想想，仍婉拒入府，也不喜歡任何頭銜，因為自己還有汽車事業。



莊訓基的弟弟莊順興，在前桃園縣長劉邦友時代，擔任桃園縣議員，當年官邸命案，總共有8人命喪槍下，莊順興是其中一人，迄今仍未破案。



因為有親人遭逢巨變，生命無常，人稱“基哥”的莊訓基，個性豁達，更珍惜人與人的相處。



只是命運總會作弄人，包括親民黨前秘書長秦金生、前副秘書長劉文雄，接連突然辭世，親民黨再也不能像以前這般凝聚力。



莊訓基跟劉文雄感情特別好，當年莊在基隆討生活就認識劉，劉文雄每次來桃園，一通電話就來平鎮泡茶聊天，天南地北開心聊天，



怎知道2017年7月31日，劉文雄因酒後嘔吐窒息而緊急住院，10日後不治，秦金生也在2017年元月走了。



莊訓基說，他能體會宋的心境，好友、好幹部相繼離開，必然深深受到打擊，當然有一陣子會走不出來，會不會第五度參選？不知道，但是超級“宋粉”的他願當宋的後盾。



他用“一日老闆、終身老闆”形容跟宋楚瑜的情感，只要親民黨桃園市服務處主任陳鄭權打電話，“基哥！要動員挺宋楚瑜”，很快就號召一群人挺宋楚瑜。