中評關注：被郭董拒絕的柯家軍　怎選下去？

左起郭台銘、蔡宜芳、柯文哲。（台灣民眾黨提供） 中評社台北10月3日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的結盟朝向力拚“立委”席次邁進，郭董2日晚間與民眾黨“立委”參選人蔡宜芳、何景榮、徐立信、吳達偉等4人合拍定裝照。不過據了解，民眾黨剩下的4位“立委”參選人張幸松、吳睿倉、李佳玲、朱哲成將在明天拍照，但郭董卻“不參與”，可能造成民眾黨負面的政治效應，而郭台銘不想沾什麼鍋，令人好奇。



郭發言人、永齡基金會副執行長日前表態“郭台銘不會與所有的民眾黨“立委”參選人合照”，而郭辦也開出三個“合照”的條件，第一要認同政治要為經濟服務，而不是服務政黨、派系的候選人；第二要支持創新、顧及民生與社會公義，以及縮短貧富差距的候選人；第三則是務實、中道、理性，不操弄族群與用意識形態騙選票的候選人。



據郭、柯雙方陣營的消息了解，郭台銘與柯文哲在2、3日兩天與雙邊“立委”參選人何拍定裝照，其中郭董只在2日現身，合照的對象包括，台北市第二選區（中山、松山）提名曾獲十大傑出青年的逢甲大學助理教授、新住民二代何景榮；台北市第七選區（信義、松山）提名北市府前社會局機要、去年曾參選高雄市議員落選，獲“十大正妹議員候選人”美名的蔡宜芳；台北市第五選區（中正、萬華）的無黨籍台北市議員徐立信；新北市第七選區（板橋）PTT名人吳達偉等4人；以及目前任職郭辦的前中國國民黨“立委”李嘉進的兒子、無黨籍李縉穎。



從合照的人選上觀察，郭台銘並非是外傳“過濾綠底”的參選人，畢竟蔡宜芳的爸爸是民進黨鹽埕區中原里長蔡崇銘，反而是注重“學經歷”優秀者。何景榮曾獲十大傑出青年，為夏威夷大學馬諾阿分校社會系博士、蔡宜芳學歷為清華大學材料工程博士班、徐立信則為台灣大學法律碩士、執業律師，而吳達偉畢業於台大機械工程碩士，也是Z9網路媒體執行長。



郭台銘與民眾黨“立委”參選人合照打學經歷安全牌，與過往自己支持有理想的年輕人理念相符，但郭董這番考量恐怕會讓民眾黨的區域“立委”選情“更加雪上加霜”，畢竟“沒合照”的“立委”參選人們恐怕會落入“不被郭董讚賞”、“有點問題”等質疑，恐怕會重挫張幸松、吳睿倉、李佳玲與朱哲成等4人的參選士氣，柯文哲如何安撫、參選人們會不會最後一刻打退堂鼓不選了，都成為後續觀察的點。