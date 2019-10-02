日本認為朝鮮射彈或意在美朝磋商前進行牽制

中評社香港10月2日電／日本政府斷定朝鮮2日發射的飛行物是彈道導彈，認為此舉違反聯合國安理會決議，已通過中國北京的大使館渠道向朝鮮提出抗議。在首相官邸召開國家安全保障會議（NSC）四大臣會議，就朝鮮的意圖進行了分析。政府相關人士考慮到定於5日舉行的無核化美朝工作磋商，指出朝鮮意在“為使自身在談判中處於優勢而進行牽制”。



共同社消息，官房長官菅義偉舉行緊急記者會，提及朝鮮發射的彈道導彈為“2枚”，但在後來的記者會上更正為“目前認為有可能是發射1枚，分為兩段落下”。還表示為解決綁架日本人問題，不設條件力爭舉行日朝首腦會談的方針不變。



防衛相河野太郎向記者團透露，導彈的落下地點在日本專屬經濟區（EEZ）內島根縣島後近海以北約350公里附近。介紹稱可能是利用比通常高度更高的“高彈道軌道”發射，高度約達到900公里。飛行距離估計約為450公里。



據政府相關人士稱，上一次彈道導彈落在EEZ內是在2017年11月29日。菅義偉批評稱，從確保飛機及船舶安全的觀點來看，“是極其危險的行為，斷不能容忍”。



首相安倍晉三較預定更早來到官邸，向記者團強調“此類發射違反安理會決議，將提出嚴正抗議並強烈譴責”。還表示將和美國為首的國際社會合作，在嚴密的警戒態勢下，確保國民安全萬無一失。



外務省亞洲大洋洲局長瀧崎成樹與美國的朝鮮政策特別代表比根舉行電話磋商。NSC會議後，外相茂木敏充在外務省向記者團表示：“事件發生後立即與美國取得聯絡，今後也將緊密合作進行應對。”