吳佩蓉：郭、柯不選壓縮第三勢力能量

吳佩蓉到現在還沒找到競選辦公室空間，因此選在咖啡廳接受採訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄10月4日電（記者 高易伸）以無黨籍身份投入2020高雄市第六選區（前金、新興、苓雅）“立委”選舉的前“促轉會”副研究員吳佩蓉接受中評社訪問指出，鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲缺席2020大選，勢必壓縮選民對第三勢力的想像；縱使中國國民黨前“立法院長”王金平或親民黨主席宋楚瑜代表第三勢力出征，但影響力非常有限，第三勢力在這次大選，恐無法跳脫藍綠結構窠臼。



吳佩蓉，1976年生，台灣高雄人，成功大學歷史系學士、清華大學歷史研究所碩士。吳曾任高雄市政府研考會企劃員、“行政院”新聞局行政專員、“立法院”法案助理、陸委會副研究員、“促轉會”副研究員等職。吳去年以“深喉嚨”身份揭發“促轉會”副主委”張天欽“東廠說”，引發1124滅東廠政治效應。吳目前以無黨籍投入高雄第六選區（前金、新興、苓雅）“立委”選舉，對手為現任綠委趙天麟、藍營選將陳美雅。



對選情的觀察，吳佩蓉表示，去年地方選舉“韓流”席捲全台其實是一連串的“骨牌效應”推疊出來的，而這次大選恐怕也難脫此一模式。藍綠對決態勢越來越明顯，但當前民調不代表最終結果。這次大選包括國際情勢、美中出牌態勢明顯，若真要看出的端倪，恐怕得等12月年底才會有一個雛形輪廓。



吳佩蓉認為，受到擠壓效應影響，外界原先預期這次大選會有藍綠以外第三勢力的空間，但在郭台銘宣布退選、柯文哲瞄準2024態勢明朗後，台灣很可能回到藍綠對決的盤勢。加上這次有不少小黨異軍突起想分食“政黨票”，在小黨林立下，較大的親民黨恐怕會被邊緣化或過不了5%門檻，其他小黨更佔不了便宜，最終“立法院”席次都會回歸藍綠兩黨手中。



吳佩蓉說，若郭台銘、柯文哲其中一人能成為第三勢力2020候選人，新興小黨或無黨籍要在藍綠夾殺下突圍的機會是比較大的，但郭柯在不選情況下，就壓縮了選民對第三勢力的想像空間。宋楚瑜或王金平欲代表第三勢力參選，都不如郭柯的影響力。



吳說，原本預期討厭藍綠的擠壓效應或近一步衍生出來的棄保效應將不會發生，這對第三勢力、無黨或其他小黨就很不利。因此選民是否想再次看到明年二月“立法院”開議後，見藍綠朝野再次對立內耗，或謂政黨利益取向的“國會”選民自己要去思考。

