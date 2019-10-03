“一國兩制”方陣首亮相　港澳台同胞參與

“一國兩制”方陣 （中評社 林艶攝） 中評社北京10月3日電（林艷 郭至君 張心怡）10月1日，慶祝新中國成立70周年群眾遊行在北京天安門廣場隆重舉行。伴著《我屬於中國》配樂，2000多位港澳台同胞和各界群眾組成的“一國兩制”方陣亮相。他們手執國旗、香港特區區旗、澳門特區區旗，高喊“祖國，我愛你！”口號走過天安門，為共和國的生日獻上兒女們最赤誠的祝福。



這是歷次國慶群眾遊行活動中，首次設立“一國兩制”方陣。方陣中有200多人為港澳台同胞，港澳學生較多，在京就業創業的港澳青年大約11人。



“一國兩制”方陣中央的彩車上，樹立著代表港澳的紫荊花和蓮花雕塑，以及港澳基本法封面雕塑。整個方陣的編排象徵著“一國兩制”偉大構想具有強大生命力。只要堅持全面準確理解和貫徹“一國兩制”方針，嚴格按照憲法和《基本法》辦事，香港和澳門必將擁有更加美好的明天。



“一國兩制”是中華人民共和國前任領導人鄧小平為了實現中國統一的目標而創造的方針，是中華人民共和國政府在台灣問題上的主要方針，也是香港、澳門兩個特別行政區所採用的制度。



據悉，慶祝新中國成立70周年群眾遊行以時間為軸線分為“建國創業”“改革開放”“偉大復興”三個部分，由約10萬名群眾、70組彩車組成的36個方陣和3個情境式行進，沿長安街由東向西通過天安門核心區，與人民一道共同回顧中華人民共和國成立、推進改革開放和中國特色社會主義事業、中國特色社會主義事業進入新時代的歷史進程。其中，將重點展現十八大以來黨和國家事業發生的歷史性變革、取得的歷史性成就，彰顯“同心共築中國夢”的深刻主題。

