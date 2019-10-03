中評關注：民進黨明年“立委”選舉會掉幾席？

卓榮泰喊出不分區要拿下18席，屬於精神喊話，可行性不高。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月3日電（記者 黃筱筠）民進黨區域“立委”提名結束，“蔡賴配”也逐漸成形，黨主席卓榮泰昨日喊出“立法院”要過半就要拿下18席不分區“立委”的目標。18席不分區是2016年戰果，民進黨連同區域加不分區共拿到68席(總席次113)，明年形勢不比2016，卓榮泰說法顯然是精神喊話，要達標的機會不大。



2016年“立委”選舉，政黨票民進黨拿到537萬0953票，得票率44.06%；國民黨328萬0949票，得票率26.91%；親民黨79萬4838票，得票率6.52%；時代力量74萬4315票，得票率6.10%。不分區“立委”席次分別為民進黨18席，國民黨11席，親民黨3席，時代力量2席。其他政黨得票都未過5%，未能分得不分區“立委”席次。



2016因太陽花學運風潮，加上馬英九執政8年，“討厭國民黨”成為最大黨，當時民進黨人氣超高，才得以攻下18席不分區。今年台灣民眾黨成立、喜樂島聯盟、“一邊一國行動黨”加上時代力量等都是偏綠的小黨，民進黨一定會被搶食地盤。今年情勢已經不同，民進黨還想維持總席次68席，不分區18席，根本是難上加難。



回顧2012年蔡英文2012首度參與大選，當時氣勢也不錯，民進黨政黨票拿下34.62%，獲13席不分區；國民黨 44.55%獲16席不分區，台聯3席，親民黨1席。情勢相比起來，今年要拿下18席是不可能，能維持住2012年不分區13席，就算穩住基本盤了。



明年“立委”選舉，預估其它偏綠小黨會分掉8%至10%左右的得票，民進黨政黨票可能從2016年的44.06%下降到36%至34%左右，大約就是13至11席。因此，民進黨積極促成“蔡賴配”，以及讓扁回到民進黨黨慶，都是希望政黨票不要流失。



區域“立委”加原住民席次，民進黨2016年拿50席，國民黨只拿24席，幾乎只有民進黨一半，國民黨今年提名韓國瑜，氣勢不會再這麼弱，席次一定會有成長。



目前“立法院”總席次是113席，民進黨喊出“國會”要過半，必須要拿下57席。黨內也評估，這次的得票絕對不會像2016年這麼漂亮，很可能根本不會過半，因此他們訂下最多只能掉10席“立委”的目標，也就是從現在的68席減少到58席，但這條防線並不容易守住。

