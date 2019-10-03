中評現場：韓國瑜發言系統成型　全力反擊

王淺秋（左）和林思伶（右）拿出公文反擊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜陣營最近發言系統成型，韓在高雄都以市政為主，韓2日到駁二出席記者會，更有新聞、文化、工務、社會四個局處首長到場，聯訪時間也變成市府澄清反駁時間。



韓國瑜2日前往駁二藝術特區大義倉庫群出席“高雄流行音樂中心 識別系統CI暨網站發布記者會”，會後聯訪時間韓仍謹守回應市政原則，針對宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事件，會再次全面檢測橋樑、隧道、危樓、地下管線。韓也拉著工務局長吳明昌參加這次聯訪，由吳明昌說明全市1396個橋樑檢修情形以及權責所屬，對市政內容補充。



除了保持加強市政回應，選務、“國政”一概不提的原則之外，這一次的聯訪，高雄市政府也特別出動3位局處長，分別是新聞局長王淺秋、文化局長林思伶、社會局副局長葉玉如，進行反駁和澄清。



針對陳菊時代文化局前局長尹立發文攻擊高流中心工程延宕，王淺秋和林思伶秀出“監察院”公文反擊，被“監察院”糾正未積極督導就是尹立，新市府團隊上來後，才檢討解決問題。



遭綠營議員質詢老人年金預算福利遭砍，葉玉如也拿出準備好的字卡，在鏡頭前一一秀出，“我們不要造謠，也不要聽信謠言，老人福利在109年是沒有減少的”。



韓國瑜近期對於市政行程後的當天唯一一次聯訪時間，僅選擇回應市政話題，或者拉著局處首長受訪，不過這次有共有4位局處首長參加媒體聯訪，也代表韓團隊相當重視負面消息，擺出全力反擊的姿態。



韓國瑜陣營近期發言系統已然成型，分別劃分成“國政”、競辦、市政，競辦發言人何庭歡經常留在北部回應媒體時事問題，“國政”顧問團發言人黃曼昕也留在台北處理回應，高雄市新聞局長王淺秋則負責市政回應。