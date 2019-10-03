中評側記：淚目！閱兵式上為何有空車？

載著習主席的車駛出城樓，準備開始檢閱（中評社 郭至君攝） 中評社北京10月3日電（記者 郭至君 林艶）昨天早上，70周年國慶盛大的閱兵儀式有一細節格外引人注目：三輛閱兵車，一輛是習主席乘坐的，一輛車牌號為2019的車輛是乙曉光總指揮乘坐的，而另一輛車牌號為1949的車輛上雖有四個話筒卻無人乘坐。為何在如此盛大的閱兵典禮上會有一輛所謂的“空車”？



其實，車牌號2019表示了現在，而1949正是建國的那一年，這是無數英雄用鮮血、用生命換來的，因此車牌號為1949的第三輛車上面實際上載著無數英雄無數的革命先烈！這份貼心的設計使得閱兵式上的兩個車牌號很快便上了熱搜，一個是VA01949，一個是VA02019。當網友們看到車牌號VA01949的那輛車全程空載時，許多人忍不住濕了眼眶，有人在社交媒體上直言：“瞬間哭了!”。又因為周總理曾在開國大典的閱兵式上說過：”飛機不夠就飛兩遍”這句話，便有網友特意留言說“爺爺，現在飛機不用飛兩遍了！”



那輛車雖然空載，但實則滿滿當當地裝著後人對先烈們的尊敬和愛戴，因為他們，新中國成立了，因為他們，新中國站起來了！



回首70年，新中國的發展、崛起面臨重重考驗，但是不怕吃苦，頑強奮鬥的中國人民，攻克了一個又一個難關，從嘲笑打擊中站起，從失敗中不斷學習，一步一步締造了今天的輝煌和強大。前段時間，飯圈女孩“守護全世界最好的阿中”這一稱呼成為時下年輕人愛國的標配，“此生無悔入華夏”、“球圈top阿中哥” 、“中華人民共和國的女人絕不輕易認輸”等話題登上熱搜，熱度持續。一句“我就是要護著他（指中國）！”的霸氣宣言更是彰顯了現代青年的愛國之情，令不少人熱血沸騰。



事實上，我們國家從一窮二白髮展到現在逐漸變得繁榮富強著實不易，經濟、軍事、科技等領域的綜合國力顯著增強的阿中哥哥再也不是西方媒體嘲笑的東亞病夫，而是不能再輕看的泱泱大國。而在這整個發展的過程中，有過艱難，有過辛酸，有過喜悅。儘管一路走來，有很多不容易，但祖國始終是我們每個人的驕傲，也是我們堅強的後盾和溫暖的港灣。



阿中哥哥有14億活粉，真流量TOP！阿中勇敢飛，izhong永相隨！