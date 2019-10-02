習近平同普京就中俄建交70周年互致賀電

中評社北京10月2日電／國家主席習近平10月2日同俄羅斯總統普京互致賀電，代表中國政府和中國人民，熱烈慶祝兩國建交70周年。



新華社消息，習近平在賀電中指出，回首70年，中俄關係走過了極不平凡的發展道路。經過雙方共同努力，兩國關係已成為大國、鄰國睦鄰友好、互利共贏的典範。特別是近年來，在我和普京總統的共同引領下，雙方戰略互信日益提升，相互給予堅定政治支持，各領域合作取得前所未有的大發展，在國際和地區事務中開展密切溝通協作。中俄關係業已成為互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一組大國關係，對促進兩國發展振興，維護世界和平、穩定、發展作出了重要貢獻。今年6月，我對俄羅斯進行國事訪問，其間我同普京總統共同宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，開啟了兩國關係新的歷史征程，中俄關係煥發出新的生機活力，前景非常廣闊。



習近平強調，我高度重視中俄關係發展，願同普京總統一道努力，以兩國建交70周年為契機，著眼守望相助、深度融通、開拓創新、普惠共贏的雙邊關係新內涵，共同引領新時代中俄關係不斷取得新成就，攜手推動構建人類命運共同體，為世界和平發展作出更大貢獻。祝中俄關係欣欣向榮，祝中俄友誼萬古長青。



普京在賀電中表示，值此俄中兩國建交70周年之際，謹致以最誠摯的祝賀。我國是世界上首個承認中華人民共和國並立即與新中國建立起最密切合作關係的國家。回首兩國關係發展歷程，可以肯定地指出，俄中關係成功經受住了時間的考驗。近年來，雙方在各領域積極開展合作，取得豐碩成果。兩國各級別政治對話內容充實並不斷拓展，在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊組織框架內密切協作，合力推動解決重大國際和地區問題。我相信，我們將共同努力不斷加強俄中關係和各領域合作，更好造福兩國人民，為歐亞大陸及全世界的安全穩定貢獻力量。親愛的朋友，衷心祝你身體健康，工作順利。祝中國人民幸福安康。



同日，國務院總理李克強同俄羅斯總理梅德韋傑夫也互致賀電。李克強表示，中方高度重視中俄關係，願同俄方一道，以兩國建交70周年為新起點，不斷深化政治互信，挖掘各領域合作潛力，創新合作模式，將雙方務實合作提升至更高水平，加強在國際地區事務中的協調配合，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係取得更大發展，促進地區乃至世界的和平、穩定與繁榮。梅德韋傑夫表示，今年我們隆重慶祝俄中建交70周年。俄中全面戰略協作夥伴關係達到前所未有的高水平，能源、工業、交通基礎設施、高科技和文化等各領域重大合作項目順利實施，務實和人文交往合作持續拓展。相信雙方通過共同努力，將為兩國全方位合作注入新的動力。