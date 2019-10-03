中評關注：郭董願和國民黨合作　出現變局？

釋出和國民黨合作的訊號，郭台銘似乎懂玩政治了。（中評社資料照） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）鴻海創辦人郭台銘發言人蔡沁瑜2日透露，將在最近安排郭與中國國民黨主席吳敦義會面，郭也會為理念一致的國民黨“立委”站台，兩方之前的互動冰點似乎有了轉機。郭願意保留空間和國民黨談合作，主要原因應該是為了之後其進軍“立院”這一局在鋪路，郭懂了什麼是政治現實，以及需要合縱連橫的道理，未來對其理念和政策要推動才會更順利。



郭台銘藉由發言人釋出有和國民黨合作空間的消息後，在郭粉圈內褒貶不一，甚至還有一些郭粉撂下狠話，強調郭如果回頭和國民黨合作，將不再支持郭等語。



郭台銘當然知道，現在強調無黨一身輕的他，回頭和國民黨談合作，可能會招來一些批評，但郭仍主動釋出這樣的訊號，主要原因就是了解到了政治現實面，知道政治應該怎麼玩。



從目前情勢看來，所謂的郭家軍要搶攻“立院”席次部分，比較明朗的就是國民黨前“立委”李嘉進之子李縉穎要參選土城三峽區“立委”，其他多是郭台銘採取和台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲合作，一起支持的民眾黨“立委”參選人。而郭柯結合起來的第三勢力，在“立院”席次上當然是不希望藍綠有一方能過半，這樣不管未來搶得多少席次，都能成為關鍵少數。



而郭台銘未來希望推行的理念跟政策，除了郭家軍和民眾黨“立委”外，當然更需要理念和光譜上相近的國民黨支持，所以郭台銘現在就釋出願意和吳敦義會面的訊號，更願意為部分藍委站台等等方式，都是在為自己未來的政治路布局。



經過國民黨的初選挫敗，以及初選後的沉潛，再到和柯文哲的結盟，最終決定收手不參選2020，郭台銘的政治手法似乎往上提升不少，擁有一群郭粉支持的他，也知道了自己的政治價值。對郭來說，等於是其手上有了銀彈以外的武器，未來如何運用這價值，打開2020這一局，進一步在政壇發揮影響力，就看郭董怎麼玩了。

