外交部駐港公署批駁英美官員包庇縱容香港暴徒

中評社香港10月2日電／針對英美官員無視事實，顛倒黑白，包庇縱容香港“黑衣”暴徒，外交部駐港公署負責人2日表示強烈不滿和堅決反對。



新華社消息，負責人指出，事實是，香港“黑衣”暴徒在10月1日新中國成立70周年這個神聖的日子，喪心病狂，無惡不作，在港島、九龍、新界多地挑起嚴重暴力活動，肆意縱火破壞、打砸店鋪、破壞公共設施、投擲汽油彈、攻擊警察和市民，導致多名警察流血受傷。警察在受到多名暴徒襲擊、圍毆，甚至生命受到嚴重威脅的情況下，為拯救自己和同事的生命，被迫向襲擊者開了一槍。



負責人說，如果繼續容忍暴徒橫行，香港市民將毫無安全可言，香港法治將蕩然無存，各國在香港的利益將被破壞殆盡。“黑衣”暴徒及其背後的操縱者和指使者才是香港的最大威脅，才是國際社會的共同敵人。



負責人說，英美官員不去譴責、反對“黑衣”暴徒的罪惡行徑，反而顛倒黑白，將香港警察依法執法同極端暴力分子違法犯罪混為一談，這不是縱容暴力犯罪又是什麼？



負責人表示，英美政府在自己國家處置類似示威活動時，充分授權，毫不手軟，動用包括槍支在內的各種武器。據外媒報道，僅2017年美國警察執法時開槍就造成近1000人喪生。類似事件在英國等也有發生。“怎麼到了香港，你們就對暴徒暴行視而不見，對警察依法執法橫加指責？難道你們只希望看到暴徒放手襲警行凶、甚至對警察進行致命攻擊，卻不允許警察在生命受到威脅時為保護自己和同事依法執法嗎？對這種赤裸裸的雙重標準和粗暴干涉，我們表示強烈義憤和堅決反對！”



負責人強調，香港止暴制亂、恢復法治已經刻不容緩。越來越多的香港市民譴責“黑衣”暴徒的暴行，及其背後操縱者和指使者操控青年人為其賣命、火中取栗。香港再亂下去，不僅將損害香港市民的根本利益，也將損害所有國際社會持份者（意為“利益相關方”）的利益。希望所有熱愛香港的國際持份者站出來譴責“黑衣”暴徒的暴行及其背後操縱者和指使者的險惡用心，支持特區政府止暴制亂、恢復秩序。