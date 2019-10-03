雙母雞衝了！郭柯合拍“立委”選舉定裝照

郭台銘與柯文哲。（台灣民眾黨提供） 中評社台北10月2日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲2日晚間共同替征戰2020“立委”選舉的“柯家軍”、“郭家軍”合拍定裝照，包括民眾黨“立委”參選人蔡宜芳、何景榮、徐立信、吳達偉，及前中國國民黨“立委”李嘉進的兒子、無黨籍的李縉穎。但有另4位柯家軍卻無法與郭台銘合作，取得“雙母雞”背書。



郭台銘、柯文哲與雙方推薦的“立委”參選人們，全都一襲白襯衫搭配黑長褲、黑長裙，象徵著白色力量，也塑造出專業的形象，特別是柯文哲在“化妝”時，本穿著藍白間隔條紋的襯衫，拍照時還特地換上白襯衫拍照。而柯家軍與郭家軍們，有了雙母雞共拍定裝照後，可望拉抬些許選情。



據郭、柯雙方陣營的消息了解，民眾黨在2、3日兩天安排民眾黨替“立委”參選人拍定裝照，柯文哲今明兩天都參與拍照，但郭台銘卻“只參加”2日的拍照，形同“篩選”民眾黨的“立委”參選人。正如前幾天郭發言人、永齡基金會副執行長日前所說的“郭台銘不會與所有的民眾黨“立委”參選人合照”。



2日與郭台銘、柯文哲雙母雞合照的包括參選台北市第三選區（中山、松山）的何景榮、台北市第五選區（中正、萬華）的徐立信、台北市第七選區（信義、松山）的蔡宜芳，及新北市第七選區（板橋）的吳達偉。



扣掉今天拍照的民眾黨“立委”參選人名單，民眾黨剩下的4位“立委”參選人台北市第八選區（文山、中正）的張幸松、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）的吳睿倉、高雄市第五選區（三民、苓雅）的李佳玲，與台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）朱哲成等人。

