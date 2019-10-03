中評關注：郭粉流向何方？第三勢力緊抓郭董

郭台銘成為第三勢力都想拉攏的對象。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電（記者 洪德諭）鴻海創辦人郭台銘放棄參與連署選2020大選後，話題不斷，不論是民眾黨主席、台北市長柯文哲，中國國民黨不分區“立委”王金平等，第三勢力全繞著郭打轉，各方目的不外乎爭取流向尚未明朗的郭粉，來擴張自己的支持群體。



郭台銘投入國民黨初選落敗至今，第三勢力合作持續運作中。尤在郭宣布棄選後，由於郭圈粉實力強，各方第三勢力人馬都爭取與郭台銘合作，如民眾黨盼能獲得郭的支持，在“立委”選舉能有郭與柯“雙母雞”的效果。但郭陣營姿態甚高，明確表態非全盤買單，須通過審核，符合郭設定的標準才願合掛看板、站台背書。



同時，在時代力量宣布放棄自提人選後，手握最後一張參與2020大選門票的親民黨，成為不論是柯文哲或王金平爭取靠攏的對象。不過對於王金平爭取門票，親民黨內部就出現反彈的聲浪，柯文哲方面也表態願與宋楚瑜見面聊聊，不過遲未有下文。反觀是郭台銘陣營曾表示過去一年半與宋沒有接觸，但拋出不排斥與宋楚瑜見面聊一聊，馬上就獲得親民黨歡迎的善意回應。有親民黨人士不諱言，這張門票最想給郭台銘。



再來，棄選後，尚未放棄角逐2020大選的王金平，郭辦也曾在言談中透露，郭王是關公好兄弟，“相信王在做決定會跟郭討論”。不管是民眾黨提名“立委”尋求支持得看郭態度，或是親民黨目前只願跟郭見面，與王決定會告訴郭，顯示出郭成為第三勢力都想爭取的對象。



為何第三勢力都想拉住郭？主因在於，郭在今年參與國民黨初選投入政治後，成功凝聚一群知識、經濟選民。郭日前在台北市舉辦首場見面會，不到30分鐘把限量1000個名額搶購一空，迫使郭辦還得加開名額，展現郭的圈粉能力。在郭突然宣布不選後，這些支持者的流向尚未明朗，不管是柯布局“立委”，或是宋、王可能投入大選，若能爭取到郭的支持進而獲得郭粉的青睞，相信對於選情是大大加分。