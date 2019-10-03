十一長假金門湧人潮　陳玉珍：和平才有紅利

10月2日有許多陸客漫步在金門的街道上。（中評社) 中評社台北10月3日電（記者 倪鴻祥）大陸“十一長假”啟動後，陸客經由“小三通”到金門旅遊人數變多，1日入境金門4143人次，2日有3671人次，中國國民黨“立委”陳玉珍接受中評社訪問表示，金門湧現陸客人潮，重現榮景，證明兩岸和平才有發展、才有紅利，為政者要先考慮民生，希望蔡政府要以民眾生計為念，改善與大陸的關係。



金門縣府觀光處指出，9月份小三通入出境計10萬8009人次，較去年同期14萬3977人次，減少3萬5968人次，衰退24．98％。其中陸客入出境計1萬4681人次，較去年同期5萬6384人次，減少4萬1703次，衰退73．96％。



金門縣港務處統計，金門往返廈門五通港、泉州石井港航線，一天有來回共46趟船班，可提供約1萬2000個座位；8月未完全受小三通限縮影響前，一天仍有入、出境5000至6000人次；9月20日以前，每天入、出境約3000人次。



這次大陸“十一長假”，10月1日一天入境4143人次、出境699人次，共4842人次，2日入境3671人次、出境1461人次，共5132人次。



由於“立法院”已經開議，陳玉珍往來金台兩地十分忙碌，2日下午在台北處理事務告一段落，晚間搭飛機返回金門，她發現人潮變多，陸客漫步在金門的街道上。



陳玉珍向中評社表示，看到陸客來金門旅遊，當然很好， 因為民生經濟才是最根本的，金門前一陣子小三通斷掉，都沒有陸客的時候，商家幾乎都哀鴻遍野，現在從陸客變多就可以證明，兩岸和平才有發展，能帶來和平的紅利，這很重要，因為這才是民眾要的。



她指出，金門與廈門的關係不錯，所以有很多互動，金門人的想法也完全不贊成蔡英文政府的仇中、反中的政策，所以金門自願與大陸拉近關係，民眾的生計、能夠安居樂業最重要，這才是百姓要的，所以為政者要先考慮民生，希望蔡政府要以民眾生計為念，改善與大陸的關係。



陳玉珍說，陸方自9月20日起恢復金馬澎“小三通”個人旅遊簽注申請，大陸“十一長假”啟動後陸客到金門旅遊立即變多，可能大陸要做一點區別待遇，就是只要跟大陸關係好的，大陸就會“你待我以禮，我就待你以禮”，兩岸能夠和平往來；相反的，如果台灣邊這邊愈仇視，大陸也可以不理台灣，大陸對待蔡英文政府就是最明確的例子，希望蔡政府要了解“以小事大”要用智慧，不要和大陸硬拚。