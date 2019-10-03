卜睿哲答中評：在香港顛覆中國主權不會成功

卜睿哲表示，不相信在香港顛覆中國主權會成功。 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓10月2日電（記者 余東暉）美國知名亞洲問題專家卜睿哲（Richard Bush）對中評社表示，如果在香港發生針對中國主權的“真正革命”，他不相信這種行動會成功。他也勸說香港的示威者，不要將美國國會有關立法視為對他們真正支持的表達，否則他們就會去冒不該冒的風險。



布魯金斯學會高級研究員卜睿哲1日在此間接受媒體採訪，談到香港事態發展時做上述表示。當天在北京舉行盛大的國慶慶祝活動時，香港繼續有暴力衝突發生。在警方執法時，有一名示威者中彈受傷。若干美國國會議員對此進行責難。



卜睿哲說，有人中彈受傷是一起不幸的事件，但要指出的是，抗議已經進行了將近4個月，這是第一起事件。他說：“如果（類似的暴力衝突）是發生在美國，或許已經橫屍滿地了。”因為從警察動武和開槍而言，香港警察是非常克制的。他說：“我們應當慶幸這只是第一次發生，我們應當希望這是一次例外，而不是一種新的路線。”



此前卜睿哲呼籲香港的激進抗議人士停止暴力行為，尤其在十一國慶期間不要有過激行為，但事實上暴力衝突並沒有停止。卜睿哲對中評社說，“我已經批評那些更激進的抗議者的行動和策略，我不覺得他們有策略。”他認為，抗議示威者沒有意識到他們想對付的中央政府有多強大；他們沒有意識到，“有時候最好的辦法是宣布勝利，然後回家去，他們早些時候就應當這麼做”。