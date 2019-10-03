中評幕後：傳吳敦義拔操盤手為自列不分區

吳敦義在大選前換掉選舉操盤手，幕後原因大家議論紛紛。（中評社資料照） 中評社台北10月3日電（記者 張嘉文）中國國民黨在大選前百日進行黨務人事調動，操盤手、組發會主委李哲華轉調智庫副執行長，原職改由副祕書長杜建德兼任，黨內暗潮洶湧。而傳出李哲華被拔除，與他對吳敦義自列不分區“立委”的看法有衝突所致。



組發會主委在國民黨六大部門中，重要性僅次於政策會執行長一職，且掌管不分區“立委”提名辦法以及名單建議權，重要性不言而喻。去年九合一選舉，國民黨能在沒錢沒人的情況下大勝，取得15縣市的執政，李哲華可謂操盤功臣之一。



但今年在黨內人事由夫人派（吳敦義夫人蔡令怡）外圍策士掌握後，黨內內鬥加劇，黨副主席兼秘書長曾永權因被認為對吳敦義不夠忠誠，而成為箭靶。傳出屬曾嫡系人馬的李哲華，因此成了殺雞儆猴對象，其言行不僅被放大檢視，連接受媒體訪問都被中傷成是在搶黨的話語權。



也因此李哲華可能遭動刀的消息一直存在，但壓垮駱駝的最後一根稻草，恐怕跟李對於吳敦義可能要列自己為不分區“立委”一事，持保留態度有關。李哲華的主要考量是，吳若將自己列入不分區，外界觀感不好，會連帶影響大選選情等等。



而吳敦義此次動手拔除黨內不夠服從的幹部，除了展現在全黨上下都以2020參選人韓國瑜為共主的氛圍下，他仍是掌握黨內生殺大權的“主席”外，似乎也是搬走了擋在其列不分區“立委”前面的絆腳石。只是這樣的舉動，對於國民黨未來之路是否有利，就有待社會公評了。

