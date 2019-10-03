上海技術輸出　苗栗大閘蟹肥美闖出名號

苗栗縣長徐耀昌大力推薦苗栗大閘蟹，今年可望有6萬6000隻優質大閘蟹上市。（照片：苗栗縣政府提供） 中評社苗栗10月3日電／秋天是品嘗大閘蟹季節，苗栗縣政府農業處今年輔導32戶蟹農、養殖15公頃的大閘蟹，因得天獨厚水質和天候，加上兼顧綠色生態及疏養的養殖技術，品質受饕客青睞，今年可望有6萬6000隻優質大閘蟹上市，上市前須通過64項藥物殘留與戴奧辛含量嚴格檢測，再佩掛認證標章與防偽扣環保障食安。



值得注意的是，苗栗大閘蟹的蟹苗，自上海引進，經過上海大學教授指導，蟹農也配合使用有專屬配方的飼料，專業經營已打響苗栗優質大閘蟹的品牌，連大陸企業和養殖界也來苗栗尋求合作，象徵對蟹農的一大肯定。



近期有大陸企業找上縣府，洽談蟹農赴大陸合作養殖，再以“苗栗優質大閘蟹”品牌行銷星馬及澳門等地區，甚至回銷台灣。



國民黨籍苗栗縣長徐耀昌表示，基於確保優質大閘蟹的品質，並維護在地蟹農的權益與收入，關於大陸尋求合作養殖，縣府會在保障養殖戶應有權益的前提下，審慎研商評估。



徐耀昌2日率同民代與養殖業者，在縣府一辦大廳舉行優質大閘蟹發表會，會場展示健康碩大的大閘蟹，還有香辣蟹、蟹粥和紹興醉蟹等佳餚，香氣四溢，讓人食指大動。



農業處表示，大閘蟹最佳品嘗時節是每年農曆9、10月，應驗俗話說“九月圓臍十月尖”，意思指農曆9月適合吃圓臍的雌蟹，10月則是吃尖臍的雄蟹，秋天此時的大閘蟹膏黃肥美飽滿、肉質鮮甜多汁，堪稱人間珍品，即起3個月是最佳品蟹時節。



苗縣輔導蟹農專業養殖大閘蟹已邁入第9年，今年養殖技術著重“綠色生態”、“疏養”模式，提升大閘蟹品質也提高存活率，放養22萬隻大閘蟹以存活率3成計算，可望有6萬6000隻優質大閘蟹上市。



農業處指出，在發表會前，已輔導養殖戶完成64項藥物殘留及戴奧辛含量的嚴格檢驗，才核發產地認證防偽扣環，扣環正面經認證防偽標章，背後QR碼可查詢每隻大閘蟹的身家背景、蟹農養殖資料等生產履歷資訊。