中評關注：郭為藍白小雞站台　韓郭合前奏？

郭台銘2日為柯文哲的“立委”選將拍定裝照，他也承諾要為國民黨“立委”參選人站台，將成“藍白共同母雞”。（台灣民眾黨提供） 中評社台北10月3日（記者 林淑玲）鴻海創辦人郭台銘2日晚上與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與部份民眾黨“立委”參選人合拍定裝照。但郭辦發言人蔡沁渝2日也表示，郭與國民黨主席吳敦義之前有提及希望藍營“立委”能夠獲得郭台銘支持，只要符合理念，不排斥站台、關心與支持，這個部分會謹慎研究，原則上郭陣營與吳敦義之間的溝通管道非常通暢，幕僚間也會再加把勁。



以此情勢，郭台銘在2020“立委”選舉將分別與國民黨、台灣民眾黨保持合作關係，根據他所設定的條件，為他所認可的參選人站台背書，成為藍白共同的母雞，讓明年的“立委”選舉出現跨藍白政黨的“郭董連線”。



由於郭台銘和柯文哲傾向都不會參選2020，在藍綠對決的大選，郭未來是否擴展到為韓國瑜站台，備受矚目。即使郭未助韓站台，郭承諾為藍軍“立委”選將助選，也大大緩和了和韓國瑜的緊張關係。



更值得注意的是，郭台銘3日晚上將前往台大醫院國際會議中心出席台灣玉山科技協會會員大會，將與韓國瑜“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政同台，似也有“韓郭合作”的暖身之意。



針對郭的動向，永齡基金會副執行長蔡沁瑜2日受訪表示，郭台銘因為這兩週較忙碌，將會在這之後安排跟國民黨主席吳敦義的會面，至於會談內容，蔡沁瑜說，郭台銘不會排斥站台藍委，只要理念是跟他相同的，會評估給予支持。



蔡沁瑜說，既然吳敦義跟郭台銘雙方都有見面的意願，兩週後再來看看什麼時間合適，兩邊幕僚都會進行安排。



針對郭陣營前天釋出郭台銘願意和親民黨主席宋楚瑜見面的訊息，蔡沁瑜表示，“要澄清不是郭先生主動，郭先生要表達，在1月11日之前，他跟宋主席見面，他沒有任何需求、目的”。



蔡沁瑜說，好朋友見面不需刻意，老朋友見面聊天，尤其郭先生已經退黨，不是不可以，但要澄清不是主動，郭先生要表達，在1月11日之前，他跟宋主席見面，他沒有任何需求、目的。



蔡沁瑜2日表示，國民黨初選落幕後，宋楚瑜一直想跟郭台銘聯繫，但大家都忙、沒有聯繫上，現在郭沒有黨籍束縛，不排斥大家見個面，好好聊一聊，現在還沒接收到宋楚瑜要選“總統”的訊息，但郭的態度是“最後登記“總統”候選人出來，再評估選誰”。



