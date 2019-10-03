台灣競爭力論壇改選　紀俊臣當選新任理事長

台灣競爭力論壇學會於1日在台北舉行會員大會，並順利選出新任理監事。 中評社台北10月3日電／台灣競爭力論壇2日發表布新聞稿說，紀俊臣當選台灣競爭力論壇新任理事長，理監事會議共同推薦謝明輝、龐建國列國民黨不分區“立委”安全名單。



新聞稿說，台灣競爭力論壇學會於1日在台北舉行會員大會，並順利選出新任理監事，包括：紀俊臣、林水吉、龐建國、沈中華、彭錦鵬、聶建中、何國傑、唐雲明、盧信昌等9名理事；李沃牆（常務）、李禮仲、謝明瑞3名監事，以及韋啟忠、林忠山、張世賢3名候補理事、陳合良1名候補監事，成員涵蓋各界專家學者。



隨後召開的第五屆第一次理監事聯席會議推舉紀俊臣為新任理事長，並由卸任理事長龐建國手中接下印信，正式上任。理事長紀俊臣現任銘傳大學社會科學院院長、公共事務學系專任教授，曾任“內政部”民政司司長、“中央選舉委員會”副祕書長等多項公職，學經歷完備。



新聞稿說，理監事聯席會中並決議推派台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝作為“全國”軍公教警消智庫團體代表、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授龐建國作為學界代表，分別列入中國國民黨第十屆“全國”不分區“立法委員”安全名單，為國家社會發揮專業，監督政府施政，維護民眾權益。



新聞稿說，謝明輝執行長24年前，為爭取警察權益，辭職参選並當選第三屆“國大代表”，且12年前創立智庫的台灣競爭力論壇學會，為台灣社會貢獻良多，曾舉辦數百埸研討會、記者會、論壇及社會公益活動。其個人立足台灣、跨越两岸、放眼全球，戰略眼光獨到且學識淵博，足堪“立法委員”重任。



龐建國教授自從“民國”94年離開“立法院”回到大學校園以來，身處學術界的同時，對於“國家”前途和時事變化始終秉持高度關心。累積14年來學術與實務經驗，可藉由“立法委員”的職掌功能貢獻給“國家”，為台灣同胞的福祉盡一份心力。



新聞稿說，台灣競爭力論壇學會自2007年成立以來，已邁入第12年。多年來台灣競爭力論壇學會讓社會各界關心台灣未來的有志之士，能夠充分掌握趨勢與脈動。在各屆理事長的帶領下，舉辦大大小小座談會、民調發佈、論壇、研討會及各式活動超過千場，深獲社會各界的肯定，為提升台灣的競爭力做出貢獻。