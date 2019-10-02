郭台銘發文推薦正牌郭家軍第一棒李縉穎

郭台銘發文推薦郭家軍第一棒李縉穎。(郭台銘臉書) 中評社台北10月2日電／鴻海創辦人郭台銘2日晚上與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲一起為民眾黨、郭家軍“立委”參選人合拍定裝照。郭台銘隨後也在臉書發文介紹正牌“郭家軍一號”，將以無黨籍身分參選新北市第十選區（土城、三峽）“立法委員”的李縉穎。



土城是鴻海集團總部所在，“鴻海幫”實力堅強，郭台銘推的第一棒“立委”參選人挑戰土城選區，有勢在必得的決心。該選區民進黨提名現任“立委”吳琪銘尋求連任，國民黨提名新北市議員林金結出馬。林金結在國民黨黨內初選打敗李縉穎的父親、前“立委”李嘉進取得提名，未料卻遇上了李嘉進的兒子，出現戲劇性轉折。



李縉穎是台灣大學經濟系學士、英國倫政經學院國際關係碩士、台大“國家發展研究所”博士班。父親是國民黨前“立委”李嘉進，李嘉進曾任“外交部”亞東關係協會會長、“國家安全會議”諮詢委員，擁有日本國立筑波大學國際日本研究博士、日本國立筑波大學經濟學碩士學位。



郭台銘臉書全文如下：



今天晚上我與一群年輕朋友玩在一起，拍攝他們的競選形象照，希望明年一月有一股清新、專業的力量順利進軍“國會”，改變過往 ＃藍綠惡鬥 導致“國家”議程停滯的“立法院”亂象。



藉由這個機會，我想向大家介紹 ＃郭家軍 的第一棒，我的辦公室政策主任Richie李縉穎，他將出馬競選新北市第十選區（土城、三峽）的區域“立委”。



縉穎有國際事務與民調分析專業，更是一個充滿衝勁的年輕人。記得有一次下大雨，我在開會時問起他怎麼沒來，以為他在家補眠，還念了他兩句。沒想到，他其實是重感冒了還在外面跑行程、四處拜訪請益⋯⋯



我時常和他討論臺灣的現況與未來，不要看他年輕，縉穎對議題常有獨到的觀點與成熟的視野，令我印象深刻。

