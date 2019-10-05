陳柏光：認清民進黨“反中抗中”的陽謀

陳柏光 中評社香港10月5日電（作者 陳柏光）民進黨在9月28日慶祝該黨成立三十三週年黨慶，並利用此一時機發表了以“2020，台灣要贏”的大會宣言與“社會同行，世代共贏”決議文，蔡英文也發表了演說。我們不難發現，這三份文件與講稿的主軸都鎖定了“反中抗中”，並與明年台灣大選與民進黨繼續執政掛鉤，基本邏輯是十分簡單的三段論述：“只有反中抗中才能守護台灣民主，只有民進黨才敢反中抗中，所以只有讓民進黨勝選才能守護台灣民主”。



根據此一三段式論述的邏輯，在大會宣言中提到“中國紅色滲透及反民主的威脅與日俱增，……為了守護台灣的民主及自由，民主進步黨必須要贏，只有蔡英文‘總統’連任成功，‘立法院’席次過半，才能讓我們的民主政治穩步前進，台灣的生活方式得以確保。”在決議文中論及“在中國政府明確提出‘一國兩制台灣方案’的併吞台灣主張後，台灣作為‘主權國家’的存續、‘國家安全’的維護、區域的和平穩定現況，已不再能依靠兩岸間單方面的善意，或是缺乏共同價值為基礎的經貿互動來維繫。”而在蔡英文演講中更直接了當地強調“2020這一戰，我們的對手不只在國內，更在對岸。對岸的文攻武嚇和政治介入，只會更多，不會更少。他們最不希望蔡英文連任，最不希望讓民進黨‘國會’過半。他們希望台灣選出一個凡事對北京低頭，不敢買戰機、也不敢撐香港民主的政權。”



我們如果仔細將這三份文件的內容與台灣當前的現況加以比對，就不難發現其中破綻百出，根本難以自圓其說，充其量只是三份自我麻醉，企圖對群眾進行集體催眠的選舉文宣。個人所持的理由如下：



第一，眾所週知，目前兩岸局勢的緊張，完全是由於民進黨政府拒絕接受“九二共識”，對大陸始終抱持仇視態度所造成。民進黨執政三年多來，我們所看到的是大陸對台灣屢屢釋出善意，出台各種惠台政策，提出“一國兩制”台灣方案的研究提議，但卻不斷地遭到台灣方面將之惡意扭曲為統戰、併吞、侵略與介入。更令人詫異的是民進黨竟然可以在決議文中，公然把自己蓄意阻礙兩岸交流的種種作為稱為“單方面的善意”，把兩岸近年來基於“九二共識”發展的經貿往來扭曲為“缺乏共同價值為基礎的經貿互動”，著實令人瞠目結舌。

<nextapge>

第二，民進黨未曾記取去年年底地方選舉的敗選教訓，再度大打中共威脅的恐懼牌，處心積慮地將所謂大陸的“紅色滲透”連結台灣明年的大選。這種招式和去年下半年如出一轍，就是把大陸各種對台軟硬作為都歸類為企圖影響台灣選舉，再製造大陸透過網軍或資助特定個人及團體等方式介入選舉的假消息。雖然去年地方選舉的結果已經證實這種手法對於台灣大多數理性的選民是毫無效果的，但由於近期香港反送中運動的延續，讓蔡英文頻頻撿到槍，原本跌到谷底的支持度因此大幅回升，使得民進黨覺得有機可乘，可以故技重施，再度欺騙選民。



第三，民進黨所宣傳吹噓的各種政績，實質上是弊多於利。推動一例一休卻引起勞資雙方都不滿意；年金改革抹黑軍公教，造成社會撕裂；能源政策更是荒腔走板，為了意識形態執意用高污染的火力發電取代核能；清查黨產與轉型正義在本質上就是藉由行政手段，惡意打壓裂解主要的競爭對手。蔡英文口口聲聲要照顧農民、夜市攤販、小商家、遊覽車駕駛及觀光業者，殊不知這些基層民眾正是民進黨三年多來“反中抗中”政策下最大的受害者，兩岸關係惡化導致陸客不來，夜市攤販、小商家與觀光業者等不到客人，紛紛哀號這是觀光旅遊業最寒冷的冬天；一位號稱南霸天的遊覽車業者從兩百多輛遊覽車賣到只剩一輛，痛罵要蔡政府官員“摸摸自己的良心”；還有數不清的旅館、民宿、餐廳、旅行社紛紛裁員歇業。民進黨政府卻對這些庶民百姓的痛苦視而不見，執政者彷彿與台灣的普羅大眾生活在不同的平行時空，為自己一黨的私利，繼續堅持錯誤的兩岸政策而不知悔改。



第四，“統一”原本就是現行台灣“憲法”規定的國家發展最終目標，雖然兩岸對於“統一”的方式與內涵有不同的見解，但對於兩岸必須統一的目標認知卻無二致，也才有之後的“九二共識”。但是，民進黨依據“憲法”取得政權之後，卻一再架空“憲法”對於統一終極目標的規範，無所不用其極地要割裂大陸與台灣的關係，透過“國安五法”的修法將大陸視為“敵國”，多方阻止兩岸之間的和平交流；扭曲歷史與文化的客觀事實，聲稱台灣自古就不是中國的一部分，台灣人與大陸人在血緣上關聯甚少；甚至放任意識形態操縱高中歷史課綱，以所謂的“同心圓歷史觀”與“台灣主權未定論”，企圖達到其“去中國化”的目的。



究其實際，民進黨從各種管道，以各種方式宣傳“反中抗中”，純粹是虛張聲勢，對大陸無法造成實際上的損害。透過前面的分析可以很清楚的了解，民進黨“反中抗中”的主要目的，對內是塑造蔡英文“辣台妹”的個人風格，迎合部分年輕人支持香港反對派人士對抗中共的潮流，同時販售所謂的“芒果乾”（“亡國感”），利用部分民眾對於一國兩制與統一的疑慮或反對心態，提高民進黨與蔡英文個人的支持度。對外則是藉此向美國示好，利用中美貿易戰的時機，向美國靠攏，藉此換取美國政府與國會若干“口惠而實不至”的友台措施，用毫無實質利益的所謂“外交成就”來欺騙台灣民眾，造成民進黨積極拓展台灣國際空間的假象。

<nextapge>

因此，民進黨黨慶三份文件所標榜的“反中抗中”主軸，在實質上根本無法維護台灣主權（由蔡英文任內三年四個月就“斷交”七個國家可見一班）、促進經濟發展（積極推動的新南向政策完全無法取代兩岸經貿的地位）、穩定社會和諧（各種改革及意識形態的操作只是不斷造成社會分裂與衝突）、增進人民生活（兩岸關係惡化已對庶民生活造成嚴重影響）。其唯一的效果就是不斷刺激大陸採取各種反制措施，讓許多台灣民眾身受其害，以及激化兩岸民眾的對抗情緒，使彼此間的敵意呈現螺旋形上升，讓兩岸關係走向軍事衝突的邊緣。而唯一的目的就在透過販售廉價的“亡國感”與形塑大陸的威脅，讓台灣民眾籠罩在恐懼陰影之下，被迫選擇民進黨，讓其繼續執政，繼續打壓異己，繼續瓜分侵吞各種資源利益。



“國安會”“因應兩岸關係新情勢專案小組”日前召開會議，提出“中國升高對台威脅與介選之綜合研析”專案報告，提出“中國刻意激化統獨對立，並且拉白打綠，支持第三勢力分散民進黨票源”，赤裸裸地表現出無視民主政治公平競爭原則，將政權視為禁臠的威權心態。無怪乎台北市長柯文哲要嗤之以鼻，表示“這是自由時報的社論嗎？”、“乾脆上面寫輔選會報就好”。但也可以看出民進黨政府自知執政無能，除了在選前大撒幣，用人民的納稅錢買票外，拿不出任何足以說服民眾或讓民眾有感的政績，只能大打“反中抗中”的恐懼牌及憤怒牌，和美國聯手“買空賣空”，將民眾的注意焦點從施政不力轉移到大陸威脅上，藉此騙取民眾手上的選票。個人在此特別呼籲台灣民眾，務必要看清楚民進黨“反中抗中”的陽謀，是要犧牲與摧毀台灣的民主自由、經濟發展、社會安定與人民生活，來換取蔡英文的連任與民進黨的長期執政。因此，明年的大選絕對要“下架民進黨”，台灣的安全與發展才有未來。



（作者陳柏光，中華民族致公黨主席）