快評：大陸軍力強大　保家衛國打擊分裂

中評社快評／中國大陸在70周年國慶閱兵式上展示了很多新的軍事裝備，包括一些尖端武器，引起世界矚目。台灣、美國一些專家認為閱兵針對的是美國和台灣，這與大陸公開宣示的閱兵目的不同。



國慶閱兵規模盛大，從不同角度、立場出發，自然會得出不同的解讀。台灣軍方智庫學者蘇紫雲認為，這次閱兵有三種導彈值得特別注意，分別是東風17、長劍100與巨浪2，明顯是秀給美國看，劍指美國。



美國國際評估與戰略中心亞洲軍事事務資深研究員費舍爾認為，閱兵式上展示的軍事裝備證明了中國軍力的變化，這次的閱兵有很多針對的目標，第一個就是台灣，另外一個目標就是美國，中國大陸希望在對台動武時美國不敢協助台灣。



不管外界怎麼看，大陸的公開宣示是，“這次閱兵是慶祝新中國成立70周年活動的重要組成部分，不針對任何國家和地區，不針對任何特定事態。”大陸閱兵不為“秀肌肉”，不過，它的確充分展示新中國成立70年來國防建設、軍隊建設取得的巨大成就，它向世界宣告，中華民族有能力保護自己的國家、保護自己的人民，消滅來犯之敵。



大陸國慶閱兵對台灣當然會有警示作用，特別是對“台獨”勢力。媒體分析說，閱兵展現大國自信，兩岸高下立現。大陸軍力強大，才能更好保家衛國，打擊分裂；閱兵彰顯大陸軍力強大，有助增強兩岸民眾對早日實現統一的信心。