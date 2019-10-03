游盈隆驚訝！民進黨支持者“台派”只佔一半

針對民進黨認同者中，台派和“中華民國”派各佔一半，游盈隆在臉書提出看法。（游盈隆臉書） 中評社台北10月3日電／最新民調顯示，全台近2千萬成年人中，“中華民國派”佔5成8。台灣民意基金會董事長游盈隆昨日在臉書發文表示，在民進黨認同者中，台派和“中華民國”派居然各佔一半，令他非常驚訝。



日前台灣民意基金會調查詢問“有人說‘台灣是台灣，中華民國是中華民國，兩者並不相同’，請問您同不同意？”，結果發現有3分之1的人基本上同意台灣與“中華民國”不等同，但有5成8的人不同意這樣的說法，顯示20歲以上台灣成年人中，有近6成的人傾向認為台灣就是“中華民國”，或“中華民國”就是台灣，不這麼認為的人只有3成3左右。



游盈隆在回應網友留言中表示，“這個發現對台派是一個震撼，因為很多人是渾渾噩噩，根本沒意識到台派原來只是少數派，自然就不會去思考“為什麼到了21世紀的台灣，台派依然只是少數。”



有網友留言說：“不過這個民調結果確實有趣又弔詭，因為和最近民調顯示蔡贏韓許多並不搭，畢竟韓比較像“中華民國”派，蔡比較像台派？”游盈隆回：“要記得，選民投票傾向非單一因素決定的。”也有人認為：“中華民國”派真的沒有什麼問題啊，只是這幾年被民進黨汙名化抹紅。”



游盈隆臉書全文如下:



最近縈繞在我腦海的一個問題是，台灣近兩千萬成年人中台派到底有有多少？“中華民國”派又有多少？



根據最新的民調結果，我初步的答案是：台派只有三成三，但“中華民國”派有五成八。換言之，在今日台灣，台派是少數，“中華民國”派是多數。令我更驚訝的是，民進黨認同者中，台派和“中華民國”派各佔一半。不知民進黨領導階層的台派與“中華民國”派的比例為何？如果也是一半一半，就更值得關注了。