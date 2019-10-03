彭文正：蔡英文論文感謝的教授連名字都寫錯

彭文正。（中評社 資料照） 中評社台北10月3日電／針對蔡英文的博士論文爭議，政論節目主持人彭文正在網路政論節目上表示，蔡英文在論文中感謝的3個人全“掛”了。還有蔡連老師Brian Hindley的名字都寫錯，沒有人會把Brian縮寫的，變成B. Hindley，懷疑指導老師沒看過，是她自己寫的。他質疑，蔡英文所宣稱的指導教授Michael Elliott，並不是蔡的指導教授。



彭文正在網路政論節目《政經關不了》中質疑，蔡英文所稱的指導教授Michael Elliott，並不是蔡的指導教授，因Michael Elliot專長是“憲法”和公法、行政法，“憲法”是一本書，他談的是中央和地方的權利義務關係，這是“憲法”和行政法層級的東西，和國際貿易關稅壁壘完全搭不上關係，一個是國內法律、一個是國外國際之間的貿易法規，懷疑Michael Elliot沒指導過蔡的論文。專長不同，從何指導起？



根據《中時電子報》報道，彭文正認為，Brian Hindley專長在貿易的政策、保護政策、反傾銷，這人才是蔡同學應該找的指導教授，一般到博士班，會希望指導教授跟自己的領域相近的，才能夠指導你。



彭文正說，在倫敦政經學院（LSE）唯一有資格、並和蔡英文論文領域相近的指導老師，就是蔡在感謝頁中提到的Dr. B. Hindley，應該就是他，但居然不是。不是就怪了！念過博士都知道，找指導教授要找兩種人：1.要找大師，大師底下好乘涼，其他人不敢找麻煩。2.大師寫一封信，工作就找到了。