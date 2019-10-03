宋楚瑜動起來?橘委李鴻鈞：他參選機率五成

宋楚瑜2日邀集橘委討論南方澳跨港大橋坍塌事件。(照片：親民黨臉書) 中評社台北10月3日電／握有2020大選提名“門票”的親民黨近日成為鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席、台北市長柯文哲、前“立法院長”王金平試圖碰面溝通對象。根據台媒報道，親民黨“立法院”黨團總召李鴻鈞昨日晚間表示，黨主席宋楚瑜參選的機率就是一半一半，郭柯王能否參選，各自有百分之五十的機會，現階段要再找第四人機會不大，在此情況下再找不到的話，就由主席來參選。



親民黨昨日晚間在臉書也貼出宋楚瑜2日邀集黨籍“立委”李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞會商討論南方澳跨港大橋坍塌。宋並請每位委員在各自所屬的委員會當中，督促政府儘速落實相關善後工作。此篇發文罕見提到宋主席指揮後續解決方案，凸顯其行政魄力用意，不言而喻。



根據《中時電子報》報道，李鴻鈞說，若對方具備能勝任領導“國家”的能力、核心價值以及有共同目標，也不排除讓他來選，這是大方向與原則。如果沒有的話，再來考慮宋主席親自出馬。他強調，親民黨4年前獲得157萬名選民支持，現在要對當初支持者負責。



親民黨規劃10月中旬公布結果，至今郭柯王有無和宋碰到面？李鴻鈞說，三人目前還沒有和宋主席見面過。至於何時碰面，李稱自己並不清楚，待見面後，由主席自己做最終決定。



爭取親民黨“門票”參選2020的前“立法院長”王金平昨日下午在演講會上，語帶玄機地說，假使親民黨要給他門票，他就盡力而為，參選到底。若不給他，他就沒資格參選，意味著上天不讓他選。